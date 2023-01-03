668 okula kütüphane kazandırıldı

Sivas’ta 668 okulda, atık malzemeler de değerlendirilerek kütüphane oluşturuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kitap sayısı 1 milyona yaklaşan okul kütüphaneleri, sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerle de öğrencilerin çok yönlü gelişimine katkı sağlıyor. Sivas Valiliği koordinesinde, İl Millİ Eğitim Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarla il genelinde kütüphanesiz okul kalmadı.

Kitap sayısı 990 bine ulaştı

Kitap sayısı 322 bin iken yüzde 300 artırılarak 990 bine ulaşan okul kütüphaneleri, bilgisayar ve internet altyapısı oluşturularak öğrencilerin yazılı eser ve kaynaklara dijital ortamda erişimine de imkan sağladı. İl genelinde 287 okul kütüphanesi bulunurken, proje kapsamında yürütülen çalışmalarla bu sayı tüm okullara kütüphane kazandırılarak 668’e yükseltildi.

Okul kütüphanelerinin mobilya üretim ve donatım çalışmaları Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Tasarım Bölümü öğretmen ve öğrencileri tarafından gerçekleştirilirken, birçok okul kütüphanesi ise Sıfır Atık Projesi kapsamında öğrenci ve öğretmenler tarafından geliştirilen özgün tasarımlarla oluşturuldu.