76 yaşında “yılın ahisi” seçildi

Isparta’da Ahilik Haftası dolayısıyla düzenlenen törende, baba mesleği değirmenciliği sürdüren 76 yaşındaki Ramazan Yıldırım’a, “yılın ahisi” ödülü verildi.

Vali Aydın Baruş, Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Salonu’nda düzenlenen törende, ahilik kültürünü yeni nesillere anlatmak ve aktarmak amacıyla kutlanan Ahilik Haftası’nı esnafla idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Vali Baruş ile beraberindekiler, babasından öğrendiği değirmencilik mesleğini 65 yıldır devam ettiren ve Isparta’da “yılın ahisi” seçilen Ramazan Yıldırım’a kaftan giydirerek, plaket verdi. Programda, “yılın kalfası” seçilen Sefa Çakır’a ve “yılın çırağı” Muharrem Dönertaş’a plaket ve belgeleri takdim edildi. AA

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