8 ayda 10 milyon turist İstanbul'u ziyaret etti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kente ağustosta 1 milyon 665 bin 983 yabancı turistin geldiğini, yılın 8 aylık bölümünde şehre gelen yabancı turist sayısının 10 milyon 180 bin 789 olduğunu bildirdi.
Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Turizm İstatistikleri Raporu'na göre şehre ağustos ayında 1 milyon 665 bin 983 yabancı turistin geldiğini aktardı.
Bu yılın 8 ayında şehre gelen yabancı turist sayısının ise 10 milyon 180 bin 789 olduğunu kaydeden Yerlikaya, yabancı turistlerin geldiği ilk 5 ülkenin sırasıyla Rusya, Almanya, İran, Suudi Arabistan ve ABD olduğunu belirtti.
AA