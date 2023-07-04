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5 TEMMUZ 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

9 günde 40 bin ziyaretçiyi ağırladı

04 Temmuz 2023, Salı
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki tarihi İshak Paşa Sarayı'nı 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 40 bin ziyaretçi gezdi.

İlçenin güneyinde kartal yuvasını andıran bir tepenin üzerine kurulu olan, Osmanlı'nın Lale Devri'nde inşa edilen saray, yılın her dönemi yerli ve yabancı ziyaretçilere ev sahipliği yapıyor.

"Medeniyetler Geçidi" olarak adlandırılan ilçede Osmanlı ve Selçuklu ile barok ve rokoko mimarilerinden izler taşıyan tarihi yapının yerleşkesinde cami, odalar, surlar, türbe, iç ve dış avlular, divan ile harem salonları yer alıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, sarayı bayram tatilinde yaklaşık 40 bin kişi gezdi.

Yerli ve yabancı turistler, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve görkemli mimarisiyle dikkati çeken sarayda bol bol fotoğraf çekti, Ahmed-i Hani Türbesi, Urartu Kalesi ve Eski Bayezid Camisi'ni de ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri de trafiğin akışı için bölgede denetim yaptı.

İngiltere'den gelen dağcı Andy Mackenzie, İshak Paşa Sarayı, Ağrı Dağı ve bölgenin kültürel zenginliklerini görme fırsatı yakaladıklarını söyledi.

Sarayın mimarisini çok beğendiklerini belirten Mackenzie, "Ağrı Dağı'na tırmanmak için buraya geldik. Benim grubum İngiltere'de. İlk olarak Artos Dağı'na, sonrasında da Ağrı Dağı'na tırmandık. İshak Paşa Sarayı'nı da gezdik. Buradan da Van'a gideceğiz. Akdamar Adası, Van Kalesi ve müzesini gezdikten sonra buradan ayrılacağız. Buradan mutlu bir şekilde ayrılıyoruz." diye konuştu.

Manisa'dan gelen Bülent Bayarlar ise tarihi yapıya çok yoğun bir ilginin bulunduğunu ve bunun sevindirici olduğunu anlattı.

"İşlemeler ve motifleri çok beğendik"

Mardinli Abdulkadir Bakış da "Çok güzel tarihi ve kültürel bir gezi oluyor. İshak Paşa Sarayı'nı ilk defa görüyoruz. Biz sadece Mardin'in taşlarını çok güzel ve farklı işlemeli sanıyorduk ama İshak Paşa Sarayı da çok güzel. İşlemeler ve motifleri çok beğendik." dedi.

İstanbul'dan gelen tarih öğretmeni Ayşegül Can da sarayı ilk defa gezdiğini söyledi.

Sarayın mimarisi ve motiflerinin çok etkileyici olduğunu ifade eden Can, şunları kaydetti:

"Yapının şehrin yüksek noktasında ve taş işçiliğinin olması çok güzel. Görülmeye değer çok güzel bir tarihi esere sahibiz. Ben bu kadar yoğun olacağını düşünmemiştim. Daha önceki yıllarda eşim geldiğinde daha sakinmiş. Bayağı bir yoğunluk var, bu da beni mutlu ediyor. Ülkemizdeki böyle güzel değerlerin ziyaret edilmesi ve bu kadar çok görülmek istenmesi beni çok mutlu etti."

AA

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