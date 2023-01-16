Adana Çukurova Kitap Fuarı’nda Yeni Asya rüzgârı

Bu sene 300’den fazla yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katıldığı fuarda Yeni Asya Standı yoğun ilgiden nasibini alıyor.

Tüyap Adana Fuarcılık tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliği, Adana Valiliği, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Çukurova Fuarcılık A.Ş. destekleriyle düzenlenen Çukurova 15. Kitap Fuarı, 14 Ocak itibariyle Tüyap Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açtı.

Fuar, 22 Ocak’a kadar devam edecek. İlk günden yoğun katılımın olduğu fuarda Yeni Asya standı da yerini aldı. Yeni Asya standı kitapseverlerin akınına uğrarken, Yeni Asya Neşriyat da büyük ilgi görüyor. 9 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak olan fuarda Yeni Asya rüzgarı esmeye devam edecek.

Yoğun ilgi var

Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Gökalp Gökdemir, fuara bu sene 300’den fazla yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla hazırlandıklarını belirtirken Yeni Asya Standı yoğun ilgiden nasibini alıyor. Ayrıca kitapseverler, imza günlerinde yazar ve çizerlerle buluşacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Adana - Yeni Asya