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3 MART 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Adana’da Yeni Asya coşkusu

03 Mart 2022, Perşembe
Adana’da 19-27 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleşen “14. Çukurova Kitap Fuarı”nda yayınlarımız binlerce kişiye ulaştı. Yeni Asya Standında en çok Risale-i Nur eserleri ilgi gördü.

HABER: SÜLEYMAN UÇAR / ABDULLAH ŞAHİN

Kâinat Kur’ânı, Rabbimizin bütün esmasının tecellisine ayna olmak keyfiyetiyle, ilim ve hikmet erbabına ilham kaynağı olmakla birlikte, farklı konularda yeryüzünde açılan fuarlar da, bir cihette, bu tecellinin küçük bir modeli olmuştur.

İnsanlığa faydalı bu yüksek mananın tecelli ettiği mekânlar, birbiri ardınca fuar alanlarında bütün insanlığın hizmetine sunulmaya devam ederken, bu sefer de talih kuşu Adanamızın başına konarak, onu şenlendirip taçlandırdı.

Adana’nın fedakâr ve cefâkâr Nur kahramanları, günler öncesinden, 19-27 Şubat 2022 tarihleri arasında icra edilecek fuar günlerini, adeta iple çekerek heyecanla beklediler. Bir taraftan Adana/ Seyhan Yenibaraj Mahallesindeki satış ve tanıtım bürosunda fuarda teşhir edilecek materyellerin tasnif ve düzenlemesi yapılırken, diğer yandan şahs-ı manevinin diğer azaları da, fuara gelenlere hediye edilmek üzere, evlerinde bulunan Bizim Aile, Genç Yorum, Can Kardeş ve Köprü dergilerini fuar organize ekibine teslim ettiler. Fuar alanında Yeni Asya Standına ayrılan kısım fuar mescidinin ve ana hizmet ünitelerinin hemen yakınındaydı. Üstad Bediüzzaman’ın büyük posteri etrafında yer alan fuayemizin bu muhteşem hali, her yerden kolaylıkla görünür bir haldeydi.

Adana’da nihayet beklenen gün geldi ve “14. Çukurova Kitap Fuarı” adı altında kitap fuarımız açıldı. Kur’ân tefsirinin ilanatçısı olan Yeni Asya ekolü ise, herkese hitabeden “Yeni Asya Gazetesi”, bütün ailelere hitap eden “Bizim Aile Dergisi”, gençlere hitab eden “Genç Yorum Dergisi”, çocuklara hitap eden “Can Kardeş Dergisi” ve daha çok ilim erbabına hitap eden “Köprü Dergisi” ve değişik konularda hazırlanan binlerce kitaplarıyla 53 yıldır bu Kur’ân dâvâsına şerefle hizmet etmekteydi.

Bu yılki fuar alanında başka yayın evlerinde Risale-i Nurlar maalesef yok denecek kadar azdı. Bu sıkıntılı süreçte Yeni Asya Standında Risale-i Nurlar milletin istifadesine sunuldu.

Fuar ziyaretçilerinin Yeni Asya’ya ve özellikle Risale-i Nurlar’a ilgi ve alâkası çok sıcak ve yoğundu. Ailece gelenlerin çocuklarına Can Kardeş, gençlere Genç Yorum, büyüklere de Bizim Aile ve Köprü dergileri, Yeni Asya’nın 21 Şubat tarihli özel gazetesinin özel sayısı ile birlikte hediye edildi. Bu centilmenliğe teşekkür edenler ayrıca kendilerini meşgul eden meraklı suallerine, orada bulunan gönül erlerinden mukni cevapları alıp mutlu bir şekilde veda ettiler.

Standa ailece gelen, görünüşte Kazak veya Türkmen asıllı bir ailenin ilgisi ise görülmeye değerdi. Ailenin babası ve çocukları etrafa göz gezdirirken, ailenin hanımefendisi hetecanla, hazine bulmuş bir eda ile, “Bey bir baksana! Sana bahsettiğim Kur’ân Tefsiri Risale-i Nurlar işte burada!” diyerek kitaplara bir dokunuşu vardı ki tarif edilmez.

Adana Yeni Asya Nur kahramanları, başta organize ekibi olmak üzere, kadını, erkeği, genci, yaşlısı ve çocuğuyla fuardaki bu çalışmalara şahs-ı manevî ruhu içinde iştirak edip destek verdiler.

Fuarın son gününde ise yazarlarımız, gelenlerle sıcak temaslar kurarak, kitaplarını imzaladılar; sorulan suallere mukni cevaplar verdiler.

Fuarın devam ettiği 10 gün süresince, stantda bulunan hizmet erleri birçok kişiyle tanışıp, onlara Kur’ân hakikatlerini tebliğ ve ilân ettiler. Gelecek fuarda “daha güzel bir dünya ve Türkiye” temenni ve duâlarıyla karşılıklı vedalaşmalar, duâ ve niyazlar, manevî hava ve gelecek ümitlerini perçinledi.

Hülâsa, bu güzel duygularla, fuar süresince faaliyetlerimize maddî manevî destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Daha nice kitap fuarlarında, Kur’ânî değerlerin bütün dünyada müjdelenen güzel günlerde tekrar birarada bulunmak duâ ve niyazıyla... 

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