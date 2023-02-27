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27 ŞUBAT 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Adıyaman’a ağıt

27 Şubat 2023, Pazartesi
ŞİİR - SEFER AKGÜL

Hısn-ı mansurdu adı, ki Adıyaman oldu.

Vurdu felek depremle, en Acıyaman oldu

 

Kubbeler, minareler, ulu mabedler çöktü

Secdeye gitti birden yıkıldı viran oldu

 

Alt-üst etti her şeyi, evler ocaklar söndü

Hatıralar kayboldu, hep darmaduman oldu

 

Sayısız çoluk-çocuk şimdi yetim ve öksüz

Hayatta kalanlara yaşamak zindan oldu

 

Suyu kevser gibiydi, toprağı bereketli

Bundan geri seraptır, harâbe mekân oldu

 

Yıllarca emek verip diş-tırnakla kazınan

Evler, barklar mal u mülk enkazda ziyan oldu

 

Nice yitik dünyalar, yıkık hayaller kaldı

Cennetmisal şehirken koca kabristan oldu

 

Ağlamaktan kuruyan gözlerde derin sükût

Sinelerden yükselen feryâd u fîgân oldu

 

Dördü onyedi geçe durdu saat kulesi

Bir şehrin ölümünü gösteren zaman oldu

 

Ey toprak incitme sen bağrına girenleri

Kefensiz yatıyorlar can vermek yaman oldu

 

Her nereye bakılsa acılar kanatıyor

Yürekler dayanmadı, yollara revan oldu

 

Elvedâ ey doğduğum memleketim elvedâ

Kader hüküm indirdi, ayrılık ferman oldu

 

Kimden kime şikayet, bessî hüznî ilallah

Hasbünallah duası hep vird-i zeban oldu. 

SEFER AKGÜL

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