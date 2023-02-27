Adıyaman’a ağıt

ŞİİR - SEFER AKGÜL

Hısn-ı mansurdu adı, ki Adıyaman oldu. Vurdu felek depremle, en Acıyaman oldu Kubbeler, minareler, ulu mabedler çöktü Secdeye gitti birden yıkıldı viran oldu Alt-üst etti her şeyi, evler ocaklar söndü Hatıralar kayboldu, hep darmaduman oldu Sayısız çoluk-çocuk şimdi yetim ve öksüz Hayatta kalanlara yaşamak zindan oldu Suyu kevser gibiydi, toprağı bereketli Bundan geri seraptır, harâbe mekân oldu Yıllarca emek verip diş-tırnakla kazınan Evler, barklar mal u mülk enkazda ziyan oldu Nice yitik dünyalar, yıkık hayaller kaldı Cennetmisal şehirken koca kabristan oldu Ağlamaktan kuruyan gözlerde derin sükût Sinelerden yükselen feryâd u fîgân oldu Dördü onyedi geçe durdu saat kulesi Bir şehrin ölümünü gösteren zaman oldu Ey toprak incitme sen bağrına girenleri Kefensiz yatıyorlar can vermek yaman oldu Her nereye bakılsa acılar kanatıyor Yürekler dayanmadı, yollara revan oldu Elvedâ ey doğduğum memleketim elvedâ Kader hüküm indirdi, ayrılık ferman oldu Kimden kime şikayet, bessî hüznî ilallah Hasbünallah duası hep vird-i zeban oldu. SEFER AKGÜL

Okunma Sayısı: 93

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.