Afrika’ya iz bırakıyor

Angolalı sanatçı Guilherme Mampuya 20 yıl önce geride bıraktığı kurumsal hayattan uzakta, stüdyosundaki tuval üzerinde renk cümbüşü sergiliyor. Afrika ve Angola motiflerini, kendisine ilham veren Picasso ve Dubuffet gibi devlerin motifleriyle harmanlıyor.

Canlı Afrika renkleri, benzersiz, girift perspektifi ve Angolalı karakteriyle kendine özgü bir tarz oluşturan Guilherme Mampuya, Afrika’nın en dinamik sanatçılarından biri.

2002’de hukuk müşaviri olarak kurumsal bir şirkette çalışmaya başladığını söyleyen Mampuya, “Maalesef bu kravatlı insanlarla çevrili bir ortamdı. Kötü değildi ancak bu renkli dünyayı, sergilerinin tanıtımını yapan diğer sanatçıları gördüm. İçimde böyle bir dünyanın varlığını hissettim.” şeklinde konuşuyor.

Mampuya’nın dünyası sürekli olarak genişliyor. Eserleri halihazırda galerilerde, şehirlerde ve toplantı odalarında duvarları süslüyor. Angola sanat müzesi için büyük planları var. Hatta başkent Luanda’nın yeni havaalanının kontrol kulesini dekore etmeyi ümit ediyor. Meydan okuma hevesinin sınırı yok.

Mampuya, “Batı’dan, Picasso’dan, Dali’den ama aynı zamanda atalarımızdan, kültürümüzden ve bunları da aşan deneyimlerden kendime birçok şey kattım. Hukuk fakültesinde öğrendiğim, özdenetim, araştırma ve mantık becerilerini de üzerine ekledim. Sanatıma da tüm bunları kattığımı düşünüyorum ve sanatım mantığın, ticaretin bunların hepsinin bir karışımını oluşturuyor.” ifadelerini kullanıyor.

(euronews)