Ahilik ve Ahi Evran Yarışmaları

Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) tarafından hazırlanan Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Yarışması projesinii genel amacı Ahilik ve kurucusu Ahi Evran’ın tanıtılmasına, yaşattığı evrensel değerlerin hatırlatılmasına ve bu değerlerin günümüz hayatına ve iş dünyasına ışık tutmasına katkı sağlamak olduğu belirtildi.

Proje kapsamında 5 farklı yaş ve eğitim grubuna yönelik 8 kategoride toplam 13 farklı uluslar arası yarışma açıldı. Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Bosna Hersek, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Kosova, Özbekistan, Romanya ve Türkmenistan’dan her yaş grubundan kişiler şiir, resim, masal /öykü, deneme, makale, senaryo, kısa film ve çizgi karakter kategorilerinde eserleri ile yarışmalara başvurabilecek. Yarışmalar için son başvuru tarihi 15 Nisan 2022 ve tüm yarışma süreci www.ahievran.org dijital platformu üzerinden yürütülecek. İstanbul - Nihat Orhan

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