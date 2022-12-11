Ahlat taşı işçiliği Unesco listesine girdi

Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine kaydedilmeye hak kazanan değerleri açıkladı.

Buna göre Türkiye’nin aday gösterdiği “Ahlat yöresindeki taş ustalığı geleneği” acil koruma gerektirenler listesine yeni kayıt olarak eklendi. Böylece Türkiye’nin Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde kayıtlı kültürel unsurlarının sayısı 22’ye ulaştı. Unesco bu geleneğin kaydedildiği haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

KÜLTÜREL MİRAS LİSTESİNE GİRDİ

Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü “yüzyıllardır taş ustalarınca Ahlat civarındaki taş ocaklarından volkanik taşların çıkarılması, işlenmesi, süslenmesi ve yapılar inşa edilmesine dayanan kuşaktan kuşağa aktarılan bilgileri, yöntemleri ve estetik anlayışı temsil eden köklü geleneği listelere kaydettirilmesi” amacıyla nisan ayında başvuruda bulunmuştu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da “Ahlat Taş İşçiliği Geleneği adlı ulusal adaylık dosyamız Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetlerarası Komitesi’nin 17. oturumunda UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne kaydedilmiştir” denildi.

(Euronews)