Anadolu’da yapılan ilk cami depremde ağır hasar gördü

Antakya, Hz. Ömer döneminde Ebu Ubeyde Bin Cerrah komutasında orduyla alınmış. Şehir alındıktan sonra Anadolu’da yapılan ilk cami olan Habib-i Neccar cami’yi yaptırmışlar. Son depremde bu cami de maalesef ağır hasar gördü.

GAMZE ÖZDEMİR ALKAN - ANTAKYA

Antakya’nın kuruluş tarihine baktığımızda M.Ö. 300 yılına kadar uzandığını görürüz. Günümüzde Antakya’nın çok farklı dinleri içinde bulundurmasının temeli de, şehrin geçmişini incelediğimizde, tarihinin epey eskilere kadar uzanmasıdır. Ancak farklı din mensuplarının bir araya gelmesiyle şehirde hoşgörü anlayışı ilk dönem Antiocha’sında mevcut değilken İslamiyet’ten sonra daha yumuşak bir geçişle halk bir arada yaşarken zorlanmamış adeta ayrı bir ahenk tutturmayı başarabilmiştir.

Şehrin ilk hâkimiyeti eline alan kişi o dönemin güçlü krallarından, Makedonya Kralı Büyük İskender’in komutanlarından Selevkos I. Nikator, M.Ö. 300 yılında Antakya’yı kurduğunda şehri Selevkos Krallığı’nın başkenti yaptı. Böylece Antakya, Doğu medeniyeti ile Antik Yunan medeniyetinin kesiştiği bir merkez konumuna geldi. Daha sonra Roma İmparatorluğu’nun eline geçen, imparatorluğun Suriye eyaletinin başkenti olan Antakya, Roma ve İskenderiye’den sonra en büyük şehir konumuna geldi. Şehirde putperest ve ateşperest gibi inanış biçimleri şehrin önde gelen insanları tarafından kullanılan bir güç simgesiydi. Doğu Medeniyeti ile Antik Yunan Medeniyetinin kesiştiği bir nokta haline gelen Antakya’da Hıristiyanlık şekillenmeye başladı. Kudüs’e en yakın şehir olan Antakya, Yahudilerin de önemli ve mukaddes saydığı bir şehir olması açısından farklı dinlerin de önem atfettiği bir özellik taşıyordu.

Üç Havari ve Habib-i Neccar

Hz. İsa’nın havarilerinden olan Yahya (Barnabos) ve Yunus’un (Pavlos) Antakya’ya gelme hadisesine baktığımızda ise ilk olarak burada sözü geçen Hz. İsa’dan bahsetmek lazım gelir. Hz. İsa, Yahudilerin Tevrat’a uymamaları ve yoldan çıkmalarına karşı onların ıslahı üzerine çalışmalar yapmış ve inanmayanlara Allah’ın izniyle birçok mucize göstermiştir. Üç yıllık peygamberlik hayatında ona inananların sayısı sadece on iki olmuştur. Yahudiler daha sonra isyan ederek Hz. İsa’ya benzeyen birini o zannederek çarmıha gerdiler. Bu olayın üzerine on iki havari Kudüs’te toplanarak bir meclis kurmuşlardı. Hz. İsa’nın öğretilerini insanlığa yaymak için kendi aralarında karar aldılar. İlk olarak Antakya’yı seçtiler. Antakya’nın bölgenin en büyük şehri olması ve Roma İmparatorluğu’na bağlı özerk bir yapıda bulunması havarilerin burayı tebliğ için seçmelerinde etkili olmuştur. Antakya’ya geldiklerinde ilk olarak Habib-i Neccar denilen bir adamla karşılaşmışlardır. Habib-i Neccar’ın isminin anlamı “sevgili marangoz” olan ve marangoz olduğu düşünülen biriydi. Havariler irşat için çalışmalara başlamış ve Habib-i Neccar’ı etkilemeyi başarmışlardır. Habib-i Neccar pagan inancından vazgeçip Allah’ın varlığına kalbinden iman etmiş ve Allah’ı anmak için çeşitli vakitlerde kendisini inzivaya çekmiş ulu gönüllü bir hak dostu olmuştur. Halk içerisinde irşat için çalışmalar yapan havariler bazı toplulukların inanmasına vesile olmaya başlamışlardır. Havarilerin insanları gaflet uykusundan uyandırmaya başlaması, halk içerisinde şehrin önde gelen insanların menfaatlerini zora soktuğundan tepki almaya başlamışlardır. Hatta tehditler de arka arkaya gelmeye başlamıştır. Halkın inanmaması üzerine ise şehre üçüncü bir elçi daha gelmiş. Bu üçüncü havarinin adı ise Şem’un-u Sefa idi. Bu üç elçi de halkı gaflet uykusundan uyandırmaya yetmedi.

Yine bir gün havarilerin, tehditlere aldırış etmediği ve onları hak yoluna çağırdıkları anda halk onları linç etmeye, taşlamaya başlamıştır. Hak yolundan sapan, putlara tapan halkın gözü nefret ve kinden başka hiçbir şeyi görmez olmuştu. Gözleri dönmüş topluluk bu üç havarinin ellerini kollarını bağlayıp onları testere ile kesmek için hazırlanırken şehre bir adam girmiş. Evet, o adam Habib-i Neccar’dan başkası değildi. İnancı kalbine yerleşip vicdanını harekete geçirmiş ve kavmini de kurtarmak istemiştir. Bu olayın anlatıldığı, Kur’an’ın kalbi olarak bilinen Yasin ve Kehf surelerinde tefsirciler tarafından da araştırılıp onaylanmıştır. Habib-i Neccar gözleri önünde testere ile kesilen havarilere rağmen Allah’a olan inancından dönmemiş ve ‘ben sizin rabbinize inanıyorum’ demiştir. Bunun üzerine gözü dönmüş kalabalık Habib-i Neccar’ı da cezalandırmıştır. Ancak Habib-i Neccar son nefesini verirken “Haydi sen de onlarla birlikte cennete gir” sözünü işitmiş ve “keşke kavmim de Allah’ın bana sunduğu mükâfatları görebilseydi” diyerek acımasızlıklarına mukabil merhamet göstermiştir. Habib-i Neccar böylesi elim bir olayda başı kesilerek şehit olmuştur. Başını dağdan aşağı yuvarlayan zalim kavminin her şeye rağmen kurtuluşunu murad eden o zatı rahmetle anıyoruz.

Antakya ve deprem

Tarihçi İonnas Malalas M.S. 37. Yılında üç havarinin Antakya’ya Hz. İsa’nın mesajını anlattıkları sırada burada bir depremin olduğunu yazmıştır. Deprem Yasin suresinde anlatılan, Allah’ın şehir halkına İlahi bir ceza vermesi olayı ile benzerlik gösterir. Antakya, Hz. Ömer döneminde Ebu Ubeyde Bin Cerrah komutasındaki bir orduyla alınmış. Şehir alındıktan sonra Anadolu’da yapılan ilk cami olan Habib-i Neccar camiisini yaptırmışlardır. Avlusunda havarilerin mezarları bulunan ve caminin içerisinde yaklaşık 4 metre altında merdivenle inilen katında ise Habib-i Neccar’ın kabri bulunmaktadır. Son depremde bu cami de maalesef ağır hasar görmüştür.