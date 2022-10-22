Ankara’da Yeni Asya heyecanı

Eylül Fuarcılık tarafından ATO Congresium’da 18’si gerçekleştirilen Ankara Kitap Fuarı, Yeni Asya Neşriyat’ın da katılımıyla büyük bir coşkuyla dün açıldı.

300’ü aşkın yayınevi ve sivil toplum kuruluşu ile birlikte kitapseverlere buluşacak olan Yeni Asya Neşriyat’ın da katıldığı fuarda, 10 gün süresince söyleşi, panel, şiir dinletilerinin olduğu yüzlerce faaliyet gerçekleştirilecek. Türkiye’nin yüzlerce yazarın imza ve söyleşi programlarının düzenleneceği ve 500 binin üzerinde ziyaretçiye ev sahipliği yapması beklenen fuar, her gün 10.00-20.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek. Bütün kitapseverleri standımıza bekliyoruz.

YENİ ASYA NEŞRİYAT OKURLARIYLA BULUŞUYOR

Her yıl yüz binlerce ziyaretçiye ulaşan ATO Ankara Kitap Fuarı’nda, yine yoğun bir katılım var. Yeni Asya Neşriyat stantta Risale-i Nur Külliyatı başta olmak üzere, yeni çıkan Bediüzzaman Said Nursi çizgi romanı ve birçok seçkin eser Ankaralılarla buluşuyor. 30 Ekim pazar gününe kadar devam edecek fuarda, yazarlarımız kitaplarını imzalayıp okuyucusuyla buluşacak. Program şöyle: 22 Ekim Cumartesi Kâzım Güleçyüz / 23 Ekim Pazar Sebahattin Yaşar / 26 Ekim Çarşamba Prof. Dr. Ahmet Battal / 29 Ekim Cumartesi İslâm Yaşar kitaplarını imzalayacak.

ADNAN SOLMAZ - ANKARA