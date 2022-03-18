Ankara kitap şenliği bugün başlıyor

Eylül Fuarcılık tarafında 17’si düzenlenecek olan ve 300’ü aşkın yayınevi ile sivil toplum kuruluşunun katıldığı Ankara Kitap Fuarı, ATO Congresium’da bugün başlıyor.

RECEP GÖREN - ANKARA

18 Mart-27 Mart tarihleri arasında okuyucuların kitapla buluşacağı fuarda, Yeni Asya Neşriyat da yine görkemli bir standla yerini aldı. 10 gün süresince söyleşi, panel, şiir dinletileri ve çocuk aktivitelerinin de olduğu yüzlerce faaliyet gerçekleştirilecek fuarda Yeni Asya Neşriyat yazarlarından Kâzım Güleçyüz, İslâm Yaşar, Prof. Dr. Ahmet Battal, Yasemin Güleçyüz, Sebahattin Yaşar, Ali Vapurlu ve Ahmet Özdemir kitaplarını imzalayarak okuyucuları buluşup sohbet edecekler. Yazarlarımız fuar kapsamında konferans da verecek.

Kitapseverlere davet

Geçtiğimiz yıllarda 500 binin üzerinde kişinin ziyaret ettiği fuara, bu sene ilginin daha yoğun olması bekleniyor. Fuar, hafta içi öğrenci, öğretmen ve engellilere ücretsiz olacak. Fuar, her gün 10.00-20.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek. Yeni Aya Neşriyat yetkilileri Risale-i Nur Külliyatı başta olmak üzere birçok eserin Ankaralılarla buluşacağı fuara bütün kitapseverleri davet ederken, kitaplara fuara özel indirimlerinin yapılacağını bildirdiler.