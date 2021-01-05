"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 OCAK 2021 SALI - YIL: 51

Arapça Uhuvvet Risalesi Tercümesi / YENİ

05 Ocak 2021, Salı
Büyük İslam Alimi ve Mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursî'nin Uhuvvet Risalesi adlı eseri Araştırmacı Yazarımız İbrahim Ersoylu tarafından Arapçaya tercüme edilmiş, YUHİB sponsorluğuyla kitap haline getirilip okuyucularımızın istifadesine sunulmuştur.

Kitabın PDF versiyonunu ücretsiz olarak aşağıdaki linkten indirilebilir ve paylaşılabilirsiniz:

https://www.yeniasya.com.tr/Sites/YeniAsya/Upload/files/EPub/uhuvvetrisalesi.pdf

***

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمــــــة

الإيمانإنتسابيربطالإنسانبربهويصوغصلتهبالكونجميعهوخاصةبالناسالآخرين . وبذلكتتولدالأخوةبينهمبإعتبارهمكلهمآثارخالقواحد. وهذاسرٌمنأسرارالقولالإلهيالواردفيالقرآنالكريم( إنماالمؤمنونإخوة .) سورةفصلت | 34 . 

هذههيالرسالةالأساسيةلهذاالكتابالذيبينيديكموالذىيتناولأخُوَةالإيمانبشتىنواحيها.

فإنَالقلوبالمتحدةبروحالأخُوةالناتجةعنالإيمان،لاشكأنهاتتحدوتتفق. وكذاالإتحادالمبنيعلىأسسالإيمانيُنتجالوحدةبشتىصورها .

لذلكبينمايوضحالأستاذالنورسيروابطالأخوةالكائنةبينالمؤمنينيُلفتالإنتباهإلىالإعتقاداتالمشتركةالنابعةمنشعورالإيمانأولاً،ويشيرإلىالروابطالتيلاتتزعزعأبداًوالمتمثلةبـ " ربكمواحدونبيكمواحد , ودينكمواحد ,وقبلتكمواحدة.."  

وستجدونإيضاحاتمقنعةلهذهالحقائقفىرسالةالأخوة . وسترونأيضاالقواعدوالمبادئالتيتسوقالناسإلىالأخوة .

إنهرغموجودالروابطالمتينةالتي تربطالمؤمنينبعضهمبعضاًنرى فيهموجودسلوكوتصرفاتتضربروحالأخوةولأسبابتافهةومؤقتةلاتتلائممعالأسسالإيمانيةمنجهة،وتحرمنامنالوصولإلىنتائجمصلحةومقاصدالأخوةمنجهةأخرى،كماتضرفاعليهاوتوقعهمبعذابمعنويأليم.

نأملبانتكونهذهالرسالةالتيتتناولتروابطالأخوةبينالمؤمنينبأسلوبمؤثر(خاصةفي العصرالحاضرالذيتوافدتجماعاتكبيرةمنالناسللدخولفيالإسلام ) ،ستؤديإلىفؤائدكثيرةتعيدالمسلمينإلىأخوتهم. ومناللهالتوفيق.

دارنشرينيآسيا

تمت ترجمة رسالة الأخوة الى العربية والتي هي من مؤلفات الأستاذ بديع الزمان سعيد النورسي.

يسعدنا أن نقدمها لقراءنا الكرام راجين من الله أن تتحقق الإستفادة منها.

 (YUHİB) قد تم تحضير هذا الكتاب  بدعم وتمويل وحدة الخدمات الخارجية

التابعة ليني آسيا .

من يرغب الحصول عليه يمكنه أن ينزل بي دي إف العائدة له عبر حلقة الوصل الموجودة أدنا.

***

İndirmek için tıklayınız:

https://www.yeniasya.com.tr/Sites/YeniAsya/Upload/files/EPub/uhuvvetrisalesi.pdf

Okunma Sayısı: 299
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "Hediyem Kur'an Olsun" projesi büyüyerek devam ediyor

    "Körfez krizi" resmi olarak sona eriyor

    Malezya'da 'sel' alarmı: 20 bini aşkın kişi tahliye edildi!

    Meteoroloji'den 4 ile 'çığ' uyarısı!

    Gerçek enflasyon % 36,72

    Arapça Uhuvvet Risalesi Tercümesi / YENİ

    Çin aşısına mahkum mu edildik?

    Gençler ifade hürriyeti istiyor

    İngiltere'de 3. kez karantina ilan edildi

    Katar Emiri, Suudi Arabistan'daki Körfez İşbirliği Zirvesi'ne katılacak

    MEB: Ehliyet, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri yüz yüze eğitime başlayabilecek

    Küresel salgının son 24 saati

    Suudi Arabistan ile Katar arasındaki sınırlar açılıyor

    Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 3 golle geçti

    Türkiye'de son 24 saatte 13 bin 695 vaka ve 197 ölüm gözlemlendi

    ABD'deki ölü sayısı 360 bini aştı

    İstanbul'un 6 ilçesinde 30 saatlik su kesintisi yapılacak

    ABD, İngiliz mahkemesinin Assange kararını değerlendirdi

    Salgın tecrübesi olan ülkeler Kovid-19 salgınında daha başarılı oldu

    Başörtüsüne değil, kararlarına bakılsın

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    2021 çıkış yılı olsun
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Şen gönüller yatağı
    Cevher İLHAN

    Dini değerlerin siyasette istismarı
    Faruk ÇAKIR

    Kimler rektör olabilir?
    Süleyman KÖSMENE

    Rasulullah’ın (asm) hayatı ve ahlâkı Kur’ân’dır
    Orhan GÜLER

    “Türkiye’nin kurtulması Nur Talebelerine bağlıdır”
    M. Latif SALİHOĞLU

    Süleyman Nazif ve Arif Nihat
    Risale-i Nur'dan

    İnayet-i Ezeliye, Kur’ân’ı bana muallim yaptı
    Osman ZENGİN

    Mehmed Akay Ağabeyime binler rahmet...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.