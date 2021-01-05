Arapça Uhuvvet Risalesi Tercümesi / YENİ

Büyük İslam Alimi ve Mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursî'nin Uhuvvet Risalesi adlı eseri Araştırmacı Yazarımız İbrahim Ersoylu tarafından Arapçaya tercüme edilmiş, YUHİB sponsorluğuyla kitap haline getirilip okuyucularımızın istifadesine sunulmuştur.

Kitabın PDF versiyonunu ücretsiz olarak aşağıdaki linkten indirilebilir ve paylaşılabilirsiniz:

https://www.yeniasya.com.tr/Sites/YeniAsya/Upload/files/EPub/uhuvvetrisalesi.pdf

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بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمــــــة

الإيمانإنتسابيربطالإنسانبربهويصوغصلتهبالكونجميعهوخاصةبالناسالآخرين . وبذلكتتولدالأخوةبينهمبإعتبارهمكلهمآثارخالقواحد. وهذاسرٌمنأسرارالقولالإلهيالواردفيالقرآنالكريم( إنماالمؤمنونإخوة .) سورةفصلت | 34 .

هذههيالرسالةالأساسيةلهذاالكتابالذيبينيديكموالذىيتناولأخُوَةالإيمانبشتىنواحيها.

فإنَالقلوبالمتحدةبروحالأخُوةالناتجةعنالإيمان،لاشكأنهاتتحدوتتفق. وكذاالإتحادالمبنيعلىأسسالإيمانيُنتجالوحدةبشتىصورها .

لذلكبينمايوضحالأستاذالنورسيروابطالأخوةالكائنةبينالمؤمنينيُلفتالإنتباهإلىالإعتقاداتالمشتركةالنابعةمنشعورالإيمانأولاً،ويشيرإلىالروابطالتيلاتتزعزعأبداًوالمتمثلةبـ " ربكمواحدونبيكمواحد , ودينكمواحد ,وقبلتكمواحدة.."

وستجدونإيضاحاتمقنعةلهذهالحقائقفىرسالةالأخوة . وسترونأيضاالقواعدوالمبادئالتيتسوقالناسإلىالأخوة .

إنهرغموجودالروابطالمتينةالتي تربطالمؤمنينبعضهمبعضاًنرى فيهموجودسلوكوتصرفاتتضربروحالأخوةولأسبابتافهةومؤقتةلاتتلائممعالأسسالإيمانيةمنجهة،وتحرمنامنالوصولإلىنتائجمصلحةومقاصدالأخوةمنجهةأخرى،كماتضرفاعليهاوتوقعهمبعذابمعنويأليم.

نأملبانتكونهذهالرسالةالتيتتناولتروابطالأخوةبينالمؤمنينبأسلوبمؤثر(خاصةفي العصرالحاضرالذيتوافدتجماعاتكبيرةمنالناسللدخولفيالإسلام ) ،ستؤديإلىفؤائدكثيرةتعيدالمسلمينإلىأخوتهم. ومناللهالتوفيق.

دارنشرينيآسيا

تمت ترجمة رسالة الأخوة الى العربية والتي هي من مؤلفات الأستاذ بديع الزمان سعيد النورسي.

يسعدنا أن نقدمها لقراءنا الكرام راجين من الله أن تتحقق الإستفادة منها.

(YUHİB) قد تم تحضير هذا الكتاب بدعم وتمويل وحدة الخدمات الخارجية

التابعة ليني آسيا .

من يرغب الحصول عليه يمكنه أن ينزل بي دي إف العائدة له عبر حلقة الوصل الموجودة أدنا.

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https://www.yeniasya.com.tr/Sites/YeniAsya/Upload/files/EPub/uhuvvetrisalesi.pdf