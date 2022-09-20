Barışın gelmesi için dua ediyoruz

Yusuf İslam Türkiye’de vereceği konserleri, müziğini ve hayallerini anlatırken, “Elimizden geldiğince aç insanların karnını doyurmaya çalışıyoruz ve Allah’ın, hayalini kurduğumuz barışı getirmesi için dua ediyoruz” dedi.

Allah’a seslendim ve ‘Lütfen beni kurtar!’ dedim

Yusuf İslam, Müslüman olduktan sonra yaptığı ilk şeyi açıkladı...

Karanlık Tünelden Cennet Bahçesine

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Beyoğlu ve Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında ilk kez Türkiye’de konser verecek olan İngiliz müzisyen Yusuf İslam, ailesiyle İstanbul’a geldi.

Cat Stevens ismiyle yaptığı albümlerle 1960 ve 1970’li yıllara damga vuran, 1977’de ise Müslüman olmayı seçen sanatçı, yaptığı açıklamada, hayranlarıyla arasındaki bağın müzikle sınırlı kalmadığını dile getirdi.

“Bu paylaştığımız ortak bir rüya”

Yusuf İslam, sevilen şarkılarını seslendireceği Türkiye konserlerine de değinerek, gerçek anlamdaki ilk konserleri olacağını belirterek, “Bu benim için çok önemli bir şey. Umarım herkes yaptığım işi gerçekten sever. Tanıdık şarkıların yanı sıra bazı sürprizler de olacak.” dedi.

Başarılı sanatçı, Türkiye’yle ilgili duygu ve düşüncelerinin sorulması üzerine, şu bilgileri verdi: “Biliyorsunuz benim duygularım her zaman barıştan yana. Türkiye’nin geçmişte çok dayak yediğini, çokça baskı altında kaldığını biliyorum. Müzik bazen bizi bu dünyada bulamadığımız ama hayalini kurduğumuz yere götürebilir. Bence bu paylaştığımız ortak bir rüya. Milliyeti, ülkesi veya pasaportu ne olursa olsun, dünyanın her yerinde pek çok insan bu anlamda fikir birliğine sahip. İşte müziğin önemli rol oynayabileceği yer burası.”

Sanatçı İslam, dünya genelinde açların karnını doyurmak ve barışı yaymak amacıyla faaliyet gösteren, aynı zamanda ismini ünlü şarkısından alan Yusuf İslam Vakfı girişimi “Barış Treni”nin (Peace Train) çalışmalarına da değindi.

Barışın çok karmaşık bir konsepti olduğunun altını çizen sanatçı, “Barış sadece bir kavramdan ibaret değil. Çoğu insan için gerçek hayatta bir karşılığı da yok. Bunun nedeni, birçok insanın aç olması, insanların evlerinin olmaması, savaşın içinde yaşıyor olmasıdır. Biliyorsunuz bu çok karmaşık bir şey. Bu nedenle düşündüğüm ilk şey insanların karnını doyurmaya çalışmak.” diye konuştu.

“Organizasyonumuzun sloganı: Barış Treni”

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in -Aleyhissalatu Vesselam- insanları doyurmanın, barışı ve selamı yaymanın önemini vurguladığı sözlerine işaret eden İslam, “Bu nedenle organizasyonumuzun sloganı Barış Treni. Elimizden geldiğince aç insanların karnını doyurmaya çalışıyoruz ve Allah’ın, hayalini kurduğumuz barışı getirmesi için dua ediyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Dünyaca ünlü sanatçı, “Türkiye Kültür Yolu Festivalleri” kapsamında 19 Ekim’de İstanbul AKM’de, 23 Ekim’de ise CSO Ada Ankara’da konser verecek.