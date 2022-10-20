Batman'da gündem "kitap"tı

Batman’da düzenlenen geleneksel 5. Kitap Fuarı’nda söyleşiye katılan yazarımız Sebahattin Yaşar, “Batman bugünlerde kitapla gündemde. Bir şehirde okuma ve kitap gündemde ise, bu, o şehir için iftihar vesilesidir” dedi.

Batman’da 5. Kitap Fuarı düzenlendi. Valilik ve Batman Belediyesi birlikteliğiyle düzenlenen kitap fuarında okur-yazar buluşmaları gerçekleşti. Vali Ekrem Canalp, “Batmanlılar okumayı ve kitabı seviyor” dedi. Fuar kapsamında Okur-Yazar Buluşmaları’na katılan akademisyen-yazar Sebahattin Yaşar, “Batman bugünlerde kitapla gündemde. Bir şehirde okuma ve kitap gündemde ise, bu, o şehir için iftihar vesilesidir. Okuyan insan ve şehirde, sosyal ve psikolojik problemler olmaz. Varsa problemlerinin de çözümlerini rahatlıkla bulur” dedi.

“Okur-Yazar Buluşmaları” ile pek çok okur, takipçisi olduğu yazarlarla yüz yüze görüşme imkânı bulup kitaplarını imzalattı. Okurlar, yazarların eserleri üzerinde sohbet edip görüşmeler, söyleşiler yaptılar. Ayrıca ‘okur-yazar buluşması’ kapsamında liselerde öğrenciler yazarlarla buluşarak söyleşi ve soru-cevap etkinliği gerçekleşti.

Buluşmaları kapsamındaki söyleşilerden biri Ziya Gökalp Anadolu Lisesinde diğeri de öğleden sonra Yahya Kemal Beyatlı Anadolu lisesinde gerçekleşti. Öğrencilerden yoğun ilgi gören Sebahattin Yaşar’ın söyleşisi esnasında pek çok öğrenci sorulan sorulara cevap vererek katılımcı oldu. Oldukça neşeli geçen programda öğrenciler, ortamın rahatlığı içerisinde yazarla düşüncelerini paylaşma imkânı buldular. Çalışma alanını gençler üzerine oluşturan eğitimci-yazar Yaşar, “Pozitif Gençlik, Gençlik ve Anne Baba İlişkileri” kitaplarının içeriğini söyleşi konusu yaptı ve gençlerin sorularına cevap verdi.

En büyük problem cehalettir

Yaşar, Batman programıyla ilgili şunları söyledi: “Batman bugünlerde kitapla gündemde. Bir şehirde okuma ve kitap gündemde ise, bu, o şehir için iftihar vesilesidir. Okuyan insan ve şehirde, sosyal-psikolojik problemler olmaz. Varsa problemlerinin de çözümlerini rahatlıkla bulur. Bütün maddi ve manevi gelişmeler kitaptan geçer. Bu açıdan en büyük problem, Said Nursi’nin de ifade ettiği gibi ‘cehalet’tir. İşte bu kitap temelindeki faaliyetler cehaleti yok eder. İlgilileri bu faaliyetleri dolayısıyla tebrik ediyor, daha çeşitli ve zengin katılımlı etkinlikler diliyorum.”

Yaşar, liseli gençlerle söyleşi programları ile ilgili olarak da, “Batman’da gençlerimizi ve onlarla ilgilenen eğitimcilerimizi oldukça dinamik buldum. Ziya Gökalp Anadolu Lisesi ve Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi’nde okuyan gençlerimizi sevgiyle tebrik ediyorum. Tabii ki o gençlere rol model olan idareci ve öğretmenlerimizi de ayrıca saygıyla tebrik ediyorum. Her iki okulumuzdaki öğrenciler her biri birer saati bulan salon konuşmalarında oldukça katılımlı bir varlık gösterdiler. Gençlerden gelen sorular oldukça dikkat çekiciydi. Program sonrasında çevremizi dolduran gençlerin soruları başlı başına bir gündem konusu idi. Gerek iletişimle ilgili ve gerekse kitap ve okuma ile ilgili sorular, apayrı bir soru-cevap bölümü gerektiriyordu. Pek çok soru, cevapları için kitaplara havale edildi ve kitap isimleri önerildi. Öğrencilerin söyleşiye yoğun ilgi göstermesi beni çok mutlu etti. Öğrencilerin kendilerini rahat ifade etme pozisyonlarından dolayı ben, bu hür ortamı öğrencilere sağlayan eğitimci ve idarecilerimizi tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Etkinlik talebi

Öğrenciler, yeniden, daha az katılımcının olduğu ve daha nitelikli soru-cevapların gerçekleştirildiği etkinlik talebinde bulundular. Bu arada, Batman Kitap Fuarı kapsamındaki etkinliklere gelen yazarlara söyleşiler, şehir gezisi, tarihi mekanları görme ve şehrin el sanatları ve yemek çeşitleri gibi kültürel zenginlikler tanıtılarak Batman Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla çeşitli hediyeler sunuldu. Kitap Fuarı vesilesiyle Batman’a gelen yazarlar, hem okurlarıyla buluşmanın, hem gençlerle şöylesi programlarının ve hem de kitaplarını imzalamanın memnuniyetini ifade ettiler.