Belediye Başkanından standımıza ziyaret

Mersin Kitap Fuarında Yeni Asya standını ziyaret eden Yenişehir İlçe Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Yeni Asya’ya yapılan haksızlık ve baskıların farkındayız ve takipçisiyiz. Bu sorunları çözeceğiz” dedi.

Başkan Abdullah Özyiğit’e kitaplarımızdan ve dergilerimizden oluşan bir paket hediye edildi.

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