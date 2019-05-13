Bin göçmene mezar olan tekne sergilendi

18 NİSAN 2015’TE BATAN VE BİN KADAR GÖÇMENE MEZAR OLDUĞU TAHMİN EDİLEN TEKNE 58. ULUSLARARASI VENEDİK BİENALİ KAPSAMINDA SERGİLENİYOR.

Bin kadar göçmene mezar olduğu tahmin edilen tekne 58. Uluslararası Venedik Bienali kapsamında sergileniyor. Bu teknenin benzerlerinden farkı sadece çukurlu gövdesindeki pas değil. Aynı zamanda Akdeniz’deki mülteci

Krizinin en büyük trajedilerinden

birine şahit olması. Projeyi hayata geçiren İsveç ve İzlanda kökenli sanatçı Christoph Büchel. Büchel “Hepimiz haberleri izliyoruz, ama bize çok uzak geliyor. Amacımız farkındalık oluşturmak” diyor. Tekne İtalyan yetkililer tarafından denizin derinliklerinden çıkarıldı. Küratör Maria Chiara di Trapani de projeye katkı sunanlardan biri. “Teknenin varlığı kayıtsızlığı değiştirmeye yardımcı olabilir. Venedik Bienali’ni ziyaret eden insanların buna saygı duyacağını ve birkaç dakikalık sessizlik içinde yaşanan trajediyi hissedebilecek.”

Göçmenlerin trajedisini yansıtmayı çalışıyoruz

İtalya’nın Lampedusa Adası’na gitmek için Libya’dan yola çıkan balıkçı teknesi başka bir tekne ile çarpışmasının ardından 18 Nisan 2015’te batmıştı. Independent Türkçe’nin haberine göre çoğunluğu güvertede seyahat eden göçmenlerden sadece 28’i hayatta kalabilmişti. Kazanın ardından yalnızca 169 cesede ulaşıldı. Yetkililer faciada en az yedi yüz en çok bin göçmenin vefat ettiğini tahmin ediyor. Asya ve Afrika’dan her yıl binlerce kişi kendileri için önemli olan birkaç yüz doları gözden çıkarıp Avrupa’ya geçmeye çalışıyor. Göçmen trafiği nedeniyle Akdeniz dünyanın en tehlikeli suları arasında anılıyor. Göçmenlerin trajedisini yansıtmayı ve farkındalık oluşturmayı amaçlayan “Barca Nostra” (Teknemiz) 24 Kasım’a kadar ziyarete açık olacak.