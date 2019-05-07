‘Bosna’nın İncisi’ ibadete açıldı

Bosna’daki savaşta temellerine kadar yıkılan ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün desteğiyle yeniden inşası tamamlanan Foça kasabasındaki tarihî Alaca Camii düzenlenen merasimle, 26 yıl sonra ibadete açıldı.

Bosna Savaşı’nda yıkılan, bölgede yaşayan zulme şehitlik eden ve yeniden yapımına Türkiye’nin destek verdiği cami 5 yılda yeniden inşa edildi. “Bosna’nın incisi” olarak bilinen Alaca (Hasan Nazır) Camii’nin açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı. Konuşmasına Türkiye’den selam getirdiğini söyleyerek başlayan Ersoy, tarihî bir değeri, ait olduğu topraklara yeniden kazandırmanın gururunun yaşandığını dile getirdi. Ersoy, Alaca Camii’nin adeta küllerinden yeniden doğduğunu söyledi.

Kardeşliğin simgesi olarak kalacak

Ersoy, Osmanlı mimarisinin zarafeti ve zengin süslemeleriyle bezenmiş Alaca Camii’nin, bu toprakların kültürel dokusunu yansıtan bir eser kimliği taşıdığına işaret ederek, bu kimliğinden dolayı caminin 1992-1995 yılları arasındaki savaşta tamamen yıkıldığını, taşlarının Çehotina Nehri’ne atıldığını anlattı. Bosna’nın incisi olan Alaca Camii için 5 yıl önce başlattıkları yeniden inşa çalışmasının bugün tamamlandığını ve çok başarılı olduğunu belirten Ertem, şöyle konuştu: “Alaca Camii ayakta kaldığı ve içinde ibadet edilmeye devam edildiği sürece bu topraklarda geçmişte olduğu gibi barışın, dostluğun, kardeşliğin, anlayışın ve uzlaşmanın simgesi olarak hayatiyetini devam ettirecektir. Sadece bu amaç bile yapılan bu çalışmanın ne kadar değerli olduğunu gösteriyor.”

MUKABELE EZANI OKUNDU

Sırplar tarafından 1992 yılında savaş başladığında kepçelerle yıkılan ve sadece temel taşlarından bazıları kalan Alaca Camii’nin açılış töreni Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Bosna Hersekli ilahi sanatçılarının ilahiler okuduğu törende, açılış konuşmalarının ardından Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen dua etti. Çift müezzin tarafından “mukabele ezanı” okundu. Açılış töreni için Bosna Hersek’in çeşitli yerlerinden on binlerce Müslüman da Foça’ya geldi