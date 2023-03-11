Bugün İzmir Kitap Fuarı'ndayız

YENİ ASYA NEŞRİYAT, 11-19 MART TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK FUARDA KİTAPSEVERLERİ STANDINA BEKLİYOR.

SALİH SÜTÇÜOĞLU - İZMİR

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından, Türkiye Yayıncılar Birliği ile birlikte düzenlenen İzmir Kitap Fuarı 11-19 Mart 2023 tarihleri arasında Gaziemir semtindeki Fuar İzmir’de başlayacak. 25. kez kitapseverleri ağırlayacak olan fuar; panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan bir dizi kültür etkinliğine ev sahipliği yapacak ve dokuz gün sürecek.

Düzenlenecek etkinlikler ve imza günlerinde yüzlerce yazar okurlarıyla buluşma fırsatı yakalayacak. Yeni Asya Neşriyat standında da her zaman olduğu gibi başta Risale-i Nur Külliyatı olmak üzere, yeni çıkan eserler, Kur’an-ı Kerim çeşitleri, çocuk kitapları ve diğer eserler kitapseverlerle buluşacak.

Yazarlarımızdan Süleyman Kösmene ve İslam Yaşar hem kitaplarını imzalayacak, hem de okuyucularla sohbet edecekler. Kösmene bir de söyleşi gerçekleştirecek. Dokuz gün devam edecek fuar müddetince yeni baskısı yapılan Oruç kitabı standımızı ziyaret eden kitapseverlere hediye edilecek.