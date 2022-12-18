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18 ARALIK 2022 PAZAR - YIL: 53

Bühtan

18 Aralık 2022, Pazar
ŞİİR - İBRAHİM ORMANCI

Bir Kasım Günü,

Bir Cuma akşamı,

Başını iki elinin arasına alıp düşündün,

Kendini sanık sandalyesine oturtup,

Ettin bühtan,

‘’Koca bir ömrü heba ettin’’,

Utan, utan...

*

Kaçıp gidesim var,

Herkese küsesim var,

Selvilerin altına uzanıp,

Hemen ölesim var.

*

Pusuda bekleyenler tanıdık,

Kalbine atıyorlar ok.

İlahi mahkemelerde sanık,

Allah var, gam yok.

 

*

Bir gülü koklayasım var,

Oturup ağlayasım var,

Bağışla bu günahkar kulunu El-Hâlık,

Dokunmayın dostlar, yasım var.

*

Ne mal mülk, ne de kibir çare,

Herkes ölüme karşı biçare,

Her savaşın mağlubuyum, kalbim kırık,

Hakkınızı helal edin, dokundum zülfü yâre!...

İBRAHİM ORMANCI 

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