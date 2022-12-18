Bir Kasım Günü,
Bir Cuma akşamı,
Başını iki elinin arasına alıp düşündün,
Kendini sanık sandalyesine oturtup,
Ettin bühtan,
‘’Koca bir ömrü heba ettin’’,
Utan, utan...
*
Kaçıp gidesim var,
Herkese küsesim var,
Selvilerin altına uzanıp,
Hemen ölesim var.
*
Pusuda bekleyenler tanıdık,
Kalbine atıyorlar ok.
İlahi mahkemelerde sanık,
Allah var, gam yok.
*
Bir gülü koklayasım var,
Oturup ağlayasım var,
Bağışla bu günahkar kulunu El-Hâlık,
Dokunmayın dostlar, yasım var.
*
Ne mal mülk, ne de kibir çare,
Herkes ölüme karşı biçare,
Her savaşın mağlubuyum, kalbim kırık,
Hakkınızı helal edin, dokundum zülfü yâre!...
İBRAHİM ORMANCI