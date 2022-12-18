ŞİİR - İBRAHİM ORMANCI

Bir Kasım Günü, Bir Cuma akşamı, Başını iki elinin arasına alıp düşündün, Kendini sanık sandalyesine oturtup, Ettin bühtan, ‘’Koca bir ömrü heba ettin’’, Utan, utan... * Kaçıp gidesim var, Herkese küsesim var, Selvilerin altına uzanıp, Hemen ölesim var. * Pusuda bekleyenler tanıdık, Kalbine atıyorlar ok. İlahi mahkemelerde sanık, Allah var, gam yok. * Bir gülü koklayasım var, Oturup ağlayasım var, Bağışla bu günahkar kulunu El-Hâlık, Dokunmayın dostlar, yasım var. * Ne mal mülk, ne de kibir çare, Herkes ölüme karşı biçare, Her savaşın mağlubuyum, kalbim kırık, Hakkınızı helal edin, dokundum zülfü yâre!... İBRAHİM ORMANCI

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