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20 KASIM 2022 PAZAR - YIL: 53

Bursa’da kitap günleri

20 Kasım 2022, Pazar
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından tertiplenen 3. Kitap Günleri başladı.

Seçkin yayınevlerinin katıldığı fuarda Yeni Asya Neşriyat da yerini aldı. Merinos Kültür Merkezinin ev sahipliğ yaptığı fuar 18-27 Kasım 2022 tarihleri arasında açık kalacak.

Fuarın ikinci gününde romancı-yazar İslâm Yaşar kitaplarını imzalayarak okuyucuları ile sohbet etti. Yaşar bugün de Yeni Asya standında okuyucularıyla birlikte olacak.

Kitapseverlerin büyük ilgi gösterdiği Yeni Asya standına Bursa Temsilciliğimizle birlikte, okuyucularımız da önemli bir katkı ve destek sundular.

Bursa - Yeni Asya

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