Bursa kitap fuarında Yeni Asya coşkusu

Bursa’da geçtiğimiz hafta sonu, 3. Kitap Günleri adıyla açılan kitap fuarı devam ediyor.

Fuara seçkin yayınevleriyle birlikte Yeni Asya Neşriyat da katılıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle, Merinos Kültür Merkezinde tertiplenen fuar 18-27 Kasım 2022 tarihleri arasında açık kalacak. Fuar 10:00-20:00 saatleri arasında gezilebilecek. Fuarın ikinci ve üçüncü gününde romancı-yazar İslâm Yaşar kitaplarını imzalayarak okuyucuları ile sohbet etti. 23, 24 ve 27 Kasım’da tarihçi yazar Rifat Okyay, 26 Kasm’da da gazeteci yazar Latif Salihoğlu Asya standında okuyucularıyla birlikte olacak. Kitapseverlerin büyük ilgi gösterdiği Yeni Asya standına Bursa Temsilciliğimizle birlikte, okuyucularımız da önemli ölçüde maddi-manevî katkı ve destek sunuyor. Bursa - Yeni Asya

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