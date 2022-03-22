Çankaya Camii niye bu halde?

Ankara, Çankaya Caiinin bakımsızlığı tepkilere sebep oldu.

Camide namaz kılan bir vatandaş, caminin bakımsız olmasına tepki göstererek şu mesajı paylaştı ve ilgililerin konuya müdahil olmasını istedi: “Birkaç gün önce Çankaya Merkez Camii’nde bir vakit namazını kılmak nasip oldu. Yalnız, devletin merkezi denilecek bir konumda ve yabancı elçiliklerin yanı başında, bu caminin durumu beni bir sade Müslüman olarak çok üzdü ve düşündürdü.” Caminin kısa sürede elden geçirilerek bakımının yapılması talep edildi.

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