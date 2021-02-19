‘Çanta Boy Külliyat’ Trabzon bilbordlarında

Yeni Asya Neşriyatın ‘Yeni Tanzim Çanta Boy’ Risale-i Nur Külliyatı büromuzda okuyucuların istifadesine sunuldu.

Çanta boy Külliyat çok beğenildi Trabzon’da daha fazla vatandaşımıza ulaşma hedefiyle merkezi yerlerdeki bilbordlarda tanıtım afişlerimiz yerini aldı. Tanıtımı gören vatandaşlarımız memnuniyetlerini belirtti. Ülkenin her kösesine Risale-i Nur’u ulaştırmak gayretinde olan Yeni Asya’yı tebrik ediyoruz, duâ ediyoruz. Yapmış oldukları çalışma her türlü takdirin üstündedir. Zorluklara göğüs geren, fedakârlık gösterip sebat eden; metin duruşuyla, onurlu tavrıyla sarsılmadan hizmetlerine devam eden gazetemiz Yeni Asya’yı ve başta vefat edenleri rahmetle anıp, çalışanlarını, okuyucularını tebrik ediyoruz. Bu kampanyanın gazetemizin kuruluşunun 52. yılına tevafuk etmesi bizi ayrıca mutlu etti. Yeni Asya, yolun açık olsun. İstikbalin hep parlasın. Trabzon - Abdulkadir Baki

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