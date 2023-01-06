‘Çarşaf bağı’na tescil

Kastamonu çarşaf bağı, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından coğrafi işaret olarak tescil edildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kastamonu’nun coğrafi işaretli ürün sayısının 31’e ulaştığı bildirildi. Açıklamada, Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğünün 11 Mart 2021 tarihli başvurusuyla Kastamonu çarşaf bağının, TÜRKPATENT tarafından 2 Ocak’ta tescil edildiği belirtildi. Kastamonu ve ilçelerinde en yaygın el sanatlarından biri olan çarşaf bağı, “yatak çarşafının iki uzun kenarı ya da dört kenarına da pamuk ipliği takılarak alet kullanılmaksızın elle yapılan düğümlerin sıkıştırılarak desen oluşturması işlemi” olarak tanımlanıyor. Gösterdiği şekle göre kuş dili, katip defteri, yürek, kazan kulpu, kurt bağı, çilekli bağ, kesme şeker gibi isimlerle adlandırılıyor. AA

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