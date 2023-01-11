Cezaevleri için kitap bağışı kampanyası

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce, hükümlülerin topluma kazandırılmasına destek olunması amacıyla başlatılan “Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası”nın ilk bağışı için tören düzenlendi.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen törende konuşan Genel Müdür Enis Yavuz Yıldırım, ceza infaz kurumlarında hükümlülerin iyileştirilmesini esas alan anlayış içerisinde çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti. Yıldırım, hükümlülerin insan onuruna yakışır bir şekilde sosyal hayata hazırlanmalarını esas aldıklarını aktardı. Cumhuriyet başsavcılıkları kitap kabulüne başladı Genel Müdür Enis Yavuz Yıldırım, “Bugün kurumlarımızda, kütüphanelerimizde yaklaşık 1 milyon 330 bin kitap bulunmakta. 2022’nin rakamlarına göre, hükümlü ve tutuklularımızın kurum kütüphanelerinden ödünç aldıkları kitap sayısı 2 milyonun üzerinde. Bu bizim için son derece memnun edici bir rakam.” diye konuştu. Kampanya çerçevesinde Türkiye’nin her yerinde cumhuriyet başsavcılıkları kitap kabulüne başladı.

AA

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