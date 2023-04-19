"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 NİSAN 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Cezaevlerine koli koli Risale-i Nur gönderdik

19 Nisan 2023, Çarşamba
Yeni Asya Neşriyat olarak, Kader Mahkumları Derneğinin Kadir Gecesinde 5.000 koli yardım gönderme kampanyasına katılarak 2023 yılı 3. kitap sevkiyatımızla o kolilerde ihtiyaç sahiplerine ulaştırma imkânı bulduk.

YENİ ASYA NEŞRİYATTAN MAHKÛMLARA BAYRAM HEDİYESİ

Herkesin malum olduğu üzere, insan fıtratı normal ve rahat ulaşabildiği değerlere karşı gaflet ve tembellikle güya her zaman fırsatların yanı başında hazır olduğu ya da olacağı düşüncesi ile sahip olduğu değerlerin farkında olamamaktadır. İhtiyaç duyduğu anda ise çoğu taleplerine ulaşamamaktadır. Adeta balığın suyu merak edip, kıyıya çıkarak görmeye çalışması gibi. Kıyıya çıkar suyu görür, ancak yaşamak için ihtiyaç duyduğu suya kavuşma fırsatını bulamayacağı gibi. İşte, normal serbest hayattayken her şeye rahat ulaşılabilen, ancak hapishanedeyken rahat ulaşma fırsatını kaybedenler gibi.

TALEPLER HEMEN KARŞILANIYOR

Yeni Asya Neşriyat olarak insanımızın su gibi en çok ihtiyaç duyduğu iman hakikatlarını Medrese-i Yusufiye dediğimiz mekânlarda kıt fırsatları rahat ulaşılabilir kılmak adına yıllardır fedakârca ve hassas bir şekilde gayret etmekteyiz. Resmî merciler ve mahkûmlardan gelen cezaevlerine kütüphane kurma talepleri ve şahsî kitap isteklerini kuyumcu hassasiyeti ile analiz ederek ihtiyaç duyulan eserleri acilen karşılamaktayız.

Yeni Asya Neşriyat olarak, bizzat müesseseye gelen talepleri ya da Kader Mahkumları Derneği tarafından bize ulaştırılan talepleri gecikmeden karşılama noktasında duyarlılığımızı ifade etmek isteriz. Çünkü zamanında ulaşmayan ihtiyaçlar telafisi olmayan sıkıntılara yol açtğını gelen mektuplardan görmekteyiz. Bir örnekle ifade edelim ki, bir hanım mahkûma, ihtiyaç duyduğu iman hakikatleri yaklaşık 1 ay geç gönderilmesi ve ulaştığı anda ise vefat ettiği gerçeği ile karşılaşmamız kurum olarak bizi çok derinden sarsmış, böyle bir olay bizi çok daha duyarlı hale getirmiştir.  Yeni Asya Neşriyat olarak bu yıl Kader Mahkûmları Derneğinin Kadir Gecesi'nde 5.000 koli gönderme kampanyasına katılarak 2023 yılı 3. kitap sevkiyatımızla o kolilerde ihtiyaç sahiplerine ulaştırma imkânını bulduk.

Bunun yanı sıra müessese olarak PTT kanalıyla gelen taleplerin de doğrudan 2.sini ulaştırmanın mutluluğunu yaşamaktayız.

Bu faaliyetimizde en çok ihtiyaç duyarak okuma mekânlarına ulaştırmada destek olanlara, katkıda bulunanlara, teşvik edenlere ve ek bir maliyet ödemeden kendi imkânlarımızla özveriyle çalışan ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Bu tarz faaliyetlerimizin eksiksiz devam edebilmesi için katkılarınızın artarak devam etmesi noktasında talebimizi de bu vesileyle bildirmek isteriz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.

İstanbul - Yeni Asya

Okunma Sayısı: 165
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Müslüman çevre dostu olmalı

    Barış ve huzur için adalet şart

    Cezaevlerine koli koli Risale-i Nur gönderdik

    Mescid-i Aksa’ya akın ettiler

    MAK’ın son anketi: Kılıçdaroğlu önde

    Kutuplaşmayı kırmak için yola çıktık

    ‘Sözümüz var’

    Yusuf Kerim hala annesine kavuşamadı

    İsrail’i durdurmak için kınama mesajları yetmez

    Galatasaray'dan Alanya'da farklı galibiyet

    Tunus’ta muhalif lider Gannuşi gözaltına alındı
    📷

    Kuveyt'te farklı mimarilerin kesiştiği Mescid-i Kebir Camii - Endülüs ve Doğu mimarisinden izler taşıyor

    Sudan'da ateşkes kararı

    Adalet yoksa... Hak ve hürriyetler yoksa yaptığınız yollar beş para etmez
    📷

    Okuyucularımızla iftar yemeğinde buluştuk

    Sudan'daki çatışmalarda 185 kişi öldü, 1800 sivil ve asker yaralandı

    Demokrat ve adil bir Türkiye için Millet İttifakı

    İzmirli demokratlar iftarda buluştu

    232 camide itikafa girdiler - "10 gün bitince kapıdan dışarıya çıkmak istemiyorum"

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Yusuf Kerim hala annesine kavuşamadı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    KÖİ’ye çekidüzen, işsizlikle mücadele, tersine beyin göçü
    Ahmet BATTAL

    Muhalif duruş cesareti ve genç nesil
    M. Latif SALİHOĞLU

    Her partide namazlı-başörtülü seçmen var
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Bakın ‘eski’de ne varmış?
    Osman ZENGİN

    Bursa Bediüzzaman Mevlidi’ne hepinizi bekliyoruz
    Mehmet Pekel

    La Boetie’nin ‘Söylev’i ya da istibdatın toplumsal zemini (1)
    Genel

    ‘Sözümüz var’
    Süleyman KÖSMENE

    Tahdis-i nimet olsun; ama gurur olmasın!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.