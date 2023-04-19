Cezaevlerine koli koli Risale-i Nur gönderdik

Yeni Asya Neşriyat olarak, Kader Mahkumları Derneğinin Kadir Gecesinde 5.000 koli yardım gönderme kampanyasına katılarak 2023 yılı 3. kitap sevkiyatımızla o kolilerde ihtiyaç sahiplerine ulaştırma imkânı bulduk.

YENİ ASYA NEŞRİYATTAN MAHKÛMLARA BAYRAM HEDİYESİ

Herkesin malum olduğu üzere, insan fıtratı normal ve rahat ulaşabildiği değerlere karşı gaflet ve tembellikle güya her zaman fırsatların yanı başında hazır olduğu ya da olacağı düşüncesi ile sahip olduğu değerlerin farkında olamamaktadır. İhtiyaç duyduğu anda ise çoğu taleplerine ulaşamamaktadır. Adeta balığın suyu merak edip, kıyıya çıkarak görmeye çalışması gibi. Kıyıya çıkar suyu görür, ancak yaşamak için ihtiyaç duyduğu suya kavuşma fırsatını bulamayacağı gibi. İşte, normal serbest hayattayken her şeye rahat ulaşılabilen, ancak hapishanedeyken rahat ulaşma fırsatını kaybedenler gibi.

TALEPLER HEMEN KARŞILANIYOR

Yeni Asya Neşriyat olarak insanımızın su gibi en çok ihtiyaç duyduğu iman hakikatlarını Medrese-i Yusufiye dediğimiz mekânlarda kıt fırsatları rahat ulaşılabilir kılmak adına yıllardır fedakârca ve hassas bir şekilde gayret etmekteyiz. Resmî merciler ve mahkûmlardan gelen cezaevlerine kütüphane kurma talepleri ve şahsî kitap isteklerini kuyumcu hassasiyeti ile analiz ederek ihtiyaç duyulan eserleri acilen karşılamaktayız.

Yeni Asya Neşriyat olarak, bizzat müesseseye gelen talepleri ya da Kader Mahkumları Derneği tarafından bize ulaştırılan talepleri gecikmeden karşılama noktasında duyarlılığımızı ifade etmek isteriz. Çünkü zamanında ulaşmayan ihtiyaçlar telafisi olmayan sıkıntılara yol açtğını gelen mektuplardan görmekteyiz. Bir örnekle ifade edelim ki, bir hanım mahkûma, ihtiyaç duyduğu iman hakikatleri yaklaşık 1 ay geç gönderilmesi ve ulaştığı anda ise vefat ettiği gerçeği ile karşılaşmamız kurum olarak bizi çok derinden sarsmış, böyle bir olay bizi çok daha duyarlı hale getirmiştir. Yeni Asya Neşriyat olarak bu yıl Kader Mahkûmları Derneğinin Kadir Gecesi'nde 5.000 koli gönderme kampanyasına katılarak 2023 yılı 3. kitap sevkiyatımızla o kolilerde ihtiyaç sahiplerine ulaştırma imkânını bulduk.

Bunun yanı sıra müessese olarak PTT kanalıyla gelen taleplerin de doğrudan 2.sini ulaştırmanın mutluluğunu yaşamaktayız.

Bu faaliyetimizde en çok ihtiyaç duyarak okuma mekânlarına ulaştırmada destek olanlara, katkıda bulunanlara, teşvik edenlere ve ek bir maliyet ödemeden kendi imkânlarımızla özveriyle çalışan ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Bu tarz faaliyetlerimizin eksiksiz devam edebilmesi için katkılarınızın artarak devam etmesi noktasında talebimizi de bu vesileyle bildirmek isteriz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.

İstanbul - Yeni Asya