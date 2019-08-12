Çikolatadan Safranbolu

Çikolata ustası Mesut Kırımlı, Safranbolu ilçesindeki han, hamam, cami, çeşme, köprü, konaklar, cam teras, safran çiçeği ile bir mağaranın maketlerini çikolata kullanarak yaptı.

Yurt dışında akademik eğitimler aldıktan sonra Türkiye’ye dönen çikolata ustası Mesut Kırımlı, UNESCO Dünya Miras Listesi’nde bulunan Karabük’ün Safranbolu ilçesinin çikolatadan maketini yaptı.

Hayatını çikolataya adayan, yurt içi ve dışında ödüller alan Kırımlı, UNESCO tarafından “dünyada en iyi korunan ilk 20 kent” arasında gösterilen Safranbolu’daki Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, köprü ve konakların yanı sıra cam teras, safran çiçeği ile bir mağaranın çikolatadan 1/10 oranında maketlerini yaparak 500 metrekarelik alanda sergiliyor.

Belçika’dan geldi, fabrika kurdu

Yapıların bilgilerinin de yer aldığı ve belirli bir ısıda tutulan müzede, musluğundan çikolata akan bir havuz da yer alıyor. Mesut Kırımlı, Belçika’da yaşadığını, burada kokusuna âşık olduğu çikolatanın peşine düştüğünü ve eğitimler aldığını söyledi. Çikolata yapımı konusunda Belçika’da birinciliği bulunduğun belirten Kırımlı, 4 yıl önce yurda dönerek Safranbolu’da bir fabrika kurduğunu ve burada hayali olan müzeyi 4 aylık çalışmayla oluşturduğunu anlattı. Kırımlı, Türkiye’nin diğer şehirlerinde de çalışmalar yapmaya başladıklarını sözlerine ekledi.