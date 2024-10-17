Denizli Kitap Fuarı yarın kapılarını açıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesinin gelenekselleştirdiği Kitap Fuarı, 7’nci kez kapılarını açacak. 18-27 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Kitap Fuarı’nda kitap imza günleri de düzenlenecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi (EGS) Fuar Alanı’nda yapılacak Denizli Kitap Fuarı her gün sabah saat 10.00’dan akşam saat 20.00’ye kadar ziyaret edilebilecek. Denizli’de yüzlerce yazar ile yayınevinin katılacağı fuarda imza günleri, panel ve söyleşiler düzenlenecek, şair ve yazarlar hayranlarıyla buluşacak. Yeni Asya Neşriyat da yayınlarıyla fuardaki yerini alacak. Ayrıca yazarımız Kâzım Güleçyüz 26 Ekim Cumartesi günü Saat : 13:00 - 17:00 arasında kitaplarımı imzalayıp okuyucularıyla sohbet edecek. SEYHAN ŞENTÜRK - İSTANBUL

Fotoğraf: YENİ ASYA

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