Denizli kitap fuarına hazır

DENİZLİ 5. Kitap Fuarı, kitapseverlere kapılarını açıyor. Eylül Fuarcılık tarafından 30 Eylül - 9 Ekim 2022 tarihleri arasında EGS Fuar Alanı’nda düzenlenen fuara, 250’yi aşkın yayınevi ve sahaf katılacak.

Yeni Asya Neşriyat da başta Kur’an ve Risale-i Nur Külliyatı olmak üzere diğer yayınlarıyla fuarda yerini alacak. Denizli Yeni Asya Temsilcisi Mehmet Cebe, “Standımız hizmete hazır. Fuarın açılışını bekliyoruz. İmza günleri kapsamında yazarımız Süleyman Kösmene 7-8 Ekim günlerinde bizimle olacak ve okuyucu ile buluşacak. Çeşitli etkinliklerin de olacağı fuar, hafta içi ve hafta sonu 10.00-20.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek” dedi. Denizli - Yeni Asya

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