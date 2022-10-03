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3 EKİM 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Denizli kitap fuarına yoğun ilgi

03 Ekim 2022, Pazartesi
Denizli 5. Kitap Fuarı, kitapseverlere buluştu. EGS Fuar Alanı'nda düzenlenen fuara, Yeni Asya Neşriyat da başta Risale-i Nur olmak üzere diğer yayınlarıyla yerini aldı.

Denizli 5. Kitap Fuarı, kitapseverlere buluştu. Eylül Fuarcılık tarafından 30 Eylül Cuma gunu açılan fuar, 9 Ekim 2022 tarihine kadar sürecek. EGS Fuar Alanı'nda düzenlenen fuara, Yeni Asya Neşriyat da başta Risale-i Nur olmak üzere diğer yayınlarıyla yerini aldı. 

Yeni Asya standında, Can kardeş Bizim Aile ve Genç Yorum dergilerini öğrencilere hediye olarak dağıtılıyor. İmza günleri kapsamında yazarımız Süleyman Kösmene 7-8 Ekim günlerinde okuyucularımızla buluşacak.

Mehmet Cebe - DENİZLİ

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