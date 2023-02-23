ŞİİR - HASAN ARSLAN

Elbistan, Maraş’ın bakın haline Sıfır dört ondokuz oldu zelzele Takdir-i İlahi koştuk ecele Gelin görün şu Maraş’ın halini Beş yüz yıldır çekiyorduk sancıyı Yüreğimde duydum derin acıyı Kimisi kaybetti kardeş bacıyı Gelin görün Elbistan’ın halini Ana baba evlat kucak kucağa Hüzün, matem düştü nice ocağa Bu felaket yakışır mı bu çağa? Gelin görün Malatya’nın halini Kiminin aklında binlerce soru Kendine gel adam bırak gururu Sandım ki üfledi İsrafil ‘sur’u Gelin görün Antakya’nın halini Arlanmaz utanmaz etrafa çatar Malzemeden çalar pahalı satar Enkazın altında nice can yatar Gelin görün Adıyaman halini Çoktur bu günlerde haddini aşan Yardım için canla başla çalışan Büyük bir felaket millet perişan Gelin görün Elbistan’ın halini Böyle mi olmalı bu ilim çağı? Ana, baba, evlat, kopardı bağı Kilis, İslahiye, bir de Nurdağı Gelin görün Diyarbakır halini Mal da, mülk de, evlat hepsi emanet Depremzede sabır ile sükünet Rabbim gidenlere eylesin rahmet Gelin görün şu Maraş’ın halini Bir zaman sen idin bağ ile bostan Depremler ayırdı bizi çok dosttan Duydum harap olmuş yurdum Elbistan Gelin görün Elbistan’ın halini İnsanları göçe eyledi cebir, Er geç hepimizi bekliyor kabir Depremzedelere Rabbim ver sabır Gelin görün şu Maraş’ın halini Hasan der inşallah şehit o canlar Depremzedelere kucak açanlar Başla canla çalışıyor insanlar Gelin görün Elbistan’ın halini HASAN ARSLAN / KAHRAMANMARAŞ

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