Elbistan, Maraş’ın bakın haline
Sıfır dört ondokuz oldu zelzele
Takdir-i İlahi koştuk ecele
Gelin görün şu Maraş’ın halini
Beş yüz yıldır çekiyorduk sancıyı
Yüreğimde duydum derin acıyı
Kimisi kaybetti kardeş bacıyı
Gelin görün Elbistan’ın halini
Ana baba evlat kucak kucağa
Hüzün, matem düştü nice ocağa
Bu felaket yakışır mı bu çağa?
Gelin görün Malatya’nın halini
Kiminin aklında binlerce soru
Kendine gel adam bırak gururu
Sandım ki üfledi İsrafil ‘sur’u
Gelin görün Antakya’nın halini
Arlanmaz utanmaz etrafa çatar
Malzemeden çalar pahalı satar
Enkazın altında nice can yatar
Gelin görün Adıyaman halini
Çoktur bu günlerde haddini aşan
Yardım için canla başla çalışan
Büyük bir felaket millet perişan
Gelin görün Elbistan’ın halini
Böyle mi olmalı bu ilim çağı?
Ana, baba, evlat, kopardı bağı
Kilis, İslahiye, bir de Nurdağı
Gelin görün Diyarbakır halini
Mal da, mülk de, evlat hepsi emanet
Depremzede sabır ile sükünet
Rabbim gidenlere eylesin rahmet
Gelin görün şu Maraş’ın halini
Bir zaman sen idin bağ ile bostan
Depremler ayırdı bizi çok dosttan
Duydum harap olmuş yurdum Elbistan
Gelin görün Elbistan’ın halini
İnsanları göçe eyledi cebir,
Er geç hepimizi bekliyor kabir
Depremzedelere Rabbim ver sabır
Gelin görün şu Maraş’ın halini
Hasan der inşallah şehit o canlar
Depremzedelere kucak açanlar
Başla canla çalışıyor insanlar
Gelin görün Elbistan’ın halini
HASAN ARSLAN / KAHRAMANMARAŞ