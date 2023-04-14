Depremde hasar gören Kahta Kalesi restore edilecek

Adıyaman’da hakim bir tepeye konuşlu görünümüyle dikkati çeken Nemrut Dağı tur güzergahında bulunan Kahta Kalesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerde bazı bölümlerinde hasar oluşması nedeniyle yeniden ziyarete kapatıldı.

Adıyaman’da hakim bir tepeye konuşlu görünümüyle dikkati çeken Kahta Kalesi, depremlerde oluşan hasar nedeniyle restore edilecek Nemrut Dağı tur güzergahında bulunan ve üç önemli medeniyetten izler taşıyan kale, 2005’te güvenlik sebebiyle ziyarete kapatıldı. Kale, üç etapta gerçekleştirilen restorasyonun tamamlanması ile Ağustos 2022’de ziyarete açıldı.Kommagene Krallığı tarafından yaptırılan kale, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerde bazı bölümlerinde hasar oluşması nedeniyle yeniden ziyarete kapatıldı.

RESTORASYONDAN SONRA AÇILACAK

Adıyaman Müzesi Müdürü Mehmet Alkan, kalenin 17 yıl sonra ziyarete açıldığı dönemde yoğun turist ağırladığını söyledi. Kaleyi depremlerin yaşandığı döneme kadar ki yaklaşık 6,5 ayda 14 bin kişinin ziyaret ettiğini belirten Alkan, “Depremlerden sonra ilk savunma alanı, iç saray kısmında yıkılmalar oluştu. Bu yıkılmalar nedeniyle can güvenliği dolayısıyla geçici süreliğine ziyarete kapatıldı. Burada yapılacak restorasyonun ardından kale yeniden ziyarete açılacak.” dedi.