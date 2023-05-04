Depremlerden etkilenen tarihî mekânlar restore edildi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerden etkilenen Gaziantep’te belediye bünyesindeki tarihî mekânların restorasyonu tamamlandı.

Depremlerde hasar alan konut ve iş yerlerinin yanı sıra şehirdeki ziyaretçilerin uğrak mekânı olan müze, han, hamam, geleneksel evler, camiler, çeşmeler, kasteller gibi tarihî mekânlar da zarar gördü. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu ekipleri, kendi bünyesinde bulunan ve hasara uğrayan tarihi mekanların aslına uygun restore edilmesi için çalışma başlattı. Mimarlar eşliğinde projeleri bitirilen yapıların restorasyonu 2 ay içerisinde tamamlanarak ziyaretçilere açıldı. AA

Okunma Sayısı: 408

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.