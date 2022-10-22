Diyanet, sanat atölyeleri açacak

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde sanat atölyeleri açılacak.

Atölyelerde, dini musiki, ney, hüsnühat, ebru, tezhip, minyatür, sahne sanatları, drama gibi dallarda eğitim verilecek. Dini Yayınlar Genel Müdürlüğünce, il ve ilçe müftülükleri bünyesinde kurulacak atölyelerle Türk İslam sanatlarının estetik anlayışını gelecek nesillere aktarmak ve yaygınlaştırmak hedefleniyor. Halk eğitim merkezleri ve gönüllü belediyelerle iş birliği içinde yürütülecek sanat atölyelerinde, dini musiki, ney, hüsnühat, ebru, tezhip, minyatür, sahne sanatları, drama gibi sanat dallarında eğitimler verilecek.

İslam'da sanatın yeri

Dini Yayınlar Genel Müdürü Fatih Kurt, insanın din ve dini değerlerle buluşmasında, sanatın önemli bir yerinin olduğunu söyledi. İslam geleneğinde geçmişten bu yana çok sayıda sanatın icra edildiğini anımsatan Kurt, Diyanet İşleri Başkanlığının aynı amaçla Türk İslam Sanatları Daire Başkanlığını kurduğunu bildirdi. Diyanet personelinin ve vatandaşların sanata ilgisini keşfetmeyi ve kabiliyetlerini ortaya çıkarmayı amaçladıklarını belirten Kurt, “Ülkemizin dört bir köşesinde, il ve ilçe müftülüklerimizin öncülüğünde, insanımızı sanatla buluşturmak ve buradan hareketle onları dini değerlerimizle buluşturmak üzere sanatsal faaliyetlere başladık.” dedi.

Fatih Kurt, Ankara’da başlatılan pilot sanat atölyeleri uygulamasını, birçok il ve ilçede hayata geçireceklerini bildirdi.