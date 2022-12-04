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Dövizdeki artış yayınevlerini de vurdu

04 Aralık 2022, Pazar 23:21
Artan döviz kuru ve ekonomik krizin en çok etkilediği sektörlerden biri yayıncılık oldu.

Geçtiğimiz yıl hızla artmaya başlayan döviz kuruyla beraber Türkiye’de enflasyon resmi rakamlara göre yüzde 85’e çıktı. Vatandaşlar alım gücünün düşmesi ile birlikte temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlanırken çoğu kez ilk kesinti kültür- sanat harcamalarında oluyor. Kâğıda gelen zamlar, boya, kalıp gibi maliyetler nedeniyle kitap fiyatları da bir yılda yüzde yüzün üzerinde arttı. Kira ve elektrik masrafları da eklenince kâr elde etmek pek mümkün olmuyor; dükkanların pek çoğu ya kepenklerini indiriyor ya da zorlukla ayakta durabiliyor. Artı Gerçek, hem okuyucuya, hem de kitapevi ve ikinci el kitap satanlara sordu. Okuyucu kitap alamamaktan, satıcı da maliyetleri karşılayamamaktan dertli.

Kağıt fiyatlarındaki artış satışları etkiledi

Mert Topraklı adlı okur, verdiği örnekle ekonomik krizin okuyucuları nasıl etkilediğini ve buna karşı nasıl çarelere başvurdukları anlatıyor. Kitapevlerine sadece kitapları incelemek için geldiğini, beğendiği kitapları not alarak ikinci el kitapçıdan temin ettiğini söylüyor: “Özellikle son altı ay çok fazla kitap okuyorum. Ama kitaplarda yaşanan artış artık kitabevlerinden kitap almamızı zorlaştırıyor. Mesela elimdeki kitabın fiyatı 100 lira; ben bu kitabı daha uygun fiyata almak için ikinci el kitap satan yerlere gidiyorum. Bugün de buradan kitap beğenip sonra ikinci elden alacağım.” Kitabevlerindeki bu durum ikinci el kitapların satıldığı yerlerde de çok farklı değil. İkinci el kitapçı Mahmut Işık, “Eskiden kasamıza bin lira giriyorsa şimdi yüz lira giriyor. Kâğıt fiyatlarındaki artış bizim satışlarımızı da çok ciddi etkiledi. Genelde öğrenciler geliyor ve onlar da fiyatları çok pahalı buluyor. Öğretmenleri beş kitap önerirse en az 500 lira maliyet çıkıyor. İnsanları kırmak istemiyoruz ama bizim de elimizden bir şey gelmiyor. Geçen yıl 15 liraya sattığımız bir kitabı bu yıl en düşük 35 liraya satıyoruz. Elbette bu durumda satışlarımıza yansıyor” ifadelerini kullandı. 

Yükseldiği yerde kaldı

Yurt Yayınları’nda çalışan Ali İmren de aynı şeylerden dertli. Yurt Yayınları da diğer yayınlar gibi ekonomik krizden etkilenen yayın evlerinden. Kapanma kararı alan Yurt Yayınları daha sonra el değiştirerek devrediliyor. İmren, özellikle kâğıt ve baskı malzemelerinin fiyatlarının çok yükseldiğini belirterek, bu nedenle kitapların maliyetlerinin de arttığını anlatıyor. Sattıkları kitabı aynı fiyatla rafa koyamadıklarını söyleyen İmren, “Önceden kâğıt beş lira iken şimdi üç katına çıktı. Dolarda düşme olsa bile kitap fiyatlarında düşme olmadı, yükseldiği yerde kaldı” diyor. Matbaa maliyetlerinin de aynı durumda olduğunu söyleyen İmren, “Bu artış satışlarımızı çok düşürdü. Çünkü bu masrafları kitaplara yansıtmak zorunda kaldık. Üst üste gelen zamlar başladığında neredeyse durma noktasına geldik. Her ne kadar biraz düzelme olsa da eski satışlar yok. Önceden 3 bin 5 bin basarken bin baskıya kadar düştük. Üstelik yılbaşında kitaplara yüzde 20 zam gelecek, nasıl olacak bilmiyoruz” diyor.

Haber Merkezi

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