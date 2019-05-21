Dünyaca tanınan önemli bir sanat: Karagöz-Hacivat

Karagöz Derneği Başkanı Enis Ergün, “Karagöz-Hacivat, dünyanın birçok yerinde farklı insanlar tarafından tanınan ve saygı duyulan önemli bir sanattır” dedi.

Karagöz Derneği Başkanı Enis Ergün, “Karagöz, her zaman unutulmaya yüz tutmuş bir sanat olarak görülüyor, ama aslında Karagöz-Hacivat, dünyanın birçok yerinde birçok farklı insan tarafından tanınan ve saygı duyulan önemli bir sanattır” dedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve UNESCO’nun Karagöz oyununa ilişkin, “Somut olmayan kültürel miras” tanımlamasının önemli olduğunu anımsatan Karagöz Derneği Başkanı Enis Ergün, “Bize, ‘Siz, somut olmayan kültürel miras taşıyıcısısınız’ diyorlar. Bu miras, perdeyi sadece İstanbul, İzmir ve Ankara’da kurarak taşınmaz. Bu nedenle ‘Bir dernek kuralım ve ilk amacımız kültürel mirasın insanlara ulaşması olsun’ dedik ve Karagöz Derneği’ni kurduk” şeklinde konuştu.

Karagöz bir gölge oyunu değildir

Karagöz’ün, “gölge oyunu” olarak bilinmesine rağmen tam olarak gölge oyunu olmadığını ifade eden Ergün, “Gölge oyunu, kullandığınız materyalin ışık geçirmemesi üzerine dayalı bir oyundur. Ancak Karagöz tam olarak bir gölge oyunu değildir, çünkü biz Karagöz’ü şeffaf derilerden yapıyoruz. Genelde dana veya deve derisi kullanıyoruz. Özel bıçaklarımızla nevregan delikleri açıyoruz ve delikler ışık hatlarımızı oluşturuyor. Böylece içinden ışıklar geçiyor ve seyirci tasvirin genel hatlarını görmüş oluyor. Daha sonra bitkilerden yapmış olduğumuz boyalarla boyayıp, delmiş olduğumuz hatların üzerine siyah mürekkeple kontörünü çekiyor, düğmelerle birlikte birleştiriyoruz. Sonra figürlerimiz, hayal perdesinde oynatılmaya hazır hale geliyor” dedi.

Hayal perdesinin anlamı çok yüksek

Karagöz Derneği Başkanı Ergün, Karagöz’ün Orta Asya’dan göç eden Türklerin getirdiği ve yüzyıllar içerisinde imparatorlukla birlikte bütün renklerin hayal perdesinde yer bulduğunu dile getirerek, “Karagöz, hayal perdesinde görebildiğimiz özel bir anlama sahiptir, çünkü Arap karakterini de Yahudiyi, tiryakiyi veya çelebiyi de hayal perdesinde görüyoruz. Günümüzde çocuk oyunu olarak bilsek de Karagöz 7’den 70’e herkesin ilgisini çekten bir oyun “ ifadelerini kullandı. Tasavvufi anlamda bakıldığı zaman oyunun “Hay-Hak” diye başladığını anlatan Ergün, şunları kaydetti: “Perde gazelinde Yaratıcıya, ardından ülkeyi yönetenlere ve en sonunda da o gün izlemeye gelen tüm seyircilerin sağlık-sıhhatine duâ edilerek başlayan oyunda insanlara güzel bir hikâye anlatılır. Hayal perdemizin anlamı ise çok yüksektir. Biz, hayal perdesine ‘ayna’ deriz. Aslında dünyayı bir ayna gibi yansıttığını düşünürüz. Hayal perdesi 4 köşeden oluşur, bir köşesi tarikat, bir köşesi, şeriat, bir köşesi marifet, bir köşesi de hakikattir ve dört köşesinin de anlamı bizim için çok önemlidir.”

Karagöz, Osmanlı sinemasıydı

Enis Ergün, Karagöz-Hacivat’ın Ramazan ayında aranan bir sanat olduğunu işaret ederek, “Ramazan kültürü çok değerli bir şey, ama Karagöz, Ramazanın dışında daha fazla oynatılabilir hale geldi. Osmanlı döneminde televizyon, radyo ve sinema yoktu, ama bir nevi Karagöz, Osmanlı sinemasıydı diyebiliriz. Akşamları iftardan sonra sahura kadar insanlar vakit geçirmek için kahvehanelere, Kâğıthane’ye çayıra veya Sultanahmet’e gider oralarda Karagöz’ü izlerlerdi. Bu açıdan baktığımız zaman Ramazan kültüründe Karagöz’ün önemi çok büyüktür.” değerlendirmesinde bulundu.