Dünyanın en iyi köylerinden biri

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından belirlenen UNWTO 2022 En İyi Turizm Köyleri Listesinde Türkiye’den sadece Ödemiş’in tarih ve kültür mirası Birgi yer aldı.

Birgi, 2022 yılında dünyanın en iyi 32 turizm köyünden birisi oldu. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından belirlenen UNWTO 2022 En İyi Turizm Köyleri Listesinde Türkiye’den sadece Ödemiş’in tarih ve kültür mirası Birgi yer aldı. İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Birgi Mahallesi’nin, merkezi İspanya’nın başkenti Madrid’de bulunan Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütünün (BMDTÖ) açıkladığı “2022 Dünyanın En İyi Köyleri” listesine alınması sevinçle karşılandı.

Aydınoğulları zamanından kalma

Milattan önce 750’den bu yana yerleşim yeri olarak kullanıldığı belirtilen Birgi, Aydınoğulları zamanından kalma mimari dokusuyla her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Birgi; Frig, Lidya, Pers, Bergama, Roma ve Bizans dönemlerinden de izler barındırıyor. Birgi’deki konaklar, film setlerine de ev sahipliği yapıyor.

Dünyanın en iyi 32 köyünden biri

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne 2012’de alınan Birgi’nin, 2022 için hazırlanan listede de dünyanın en iyi 32 köyünden biri seçilmesinin köyün bilinirliğine katkı sağlayacağına inanılıyor. İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı, Bozdağ’ın eteklerinde kurulu UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ndeki sevimli köyü Birgi, MÖ. 2000 öncesine uzanan kültürel mirası, Aydınoğulları Beyliği’ne başkentlik yaptığı dönemden beri yaklaşık 700 senedir koruduğu gözleri okşayan mimari dokusu, 18. ve 19. yüzyıl sivil Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerinden olan konaklarla, ahşap pencereli taş evlerle süslü sokakları ve asırlık çınar ağaçlarıyla dolu doğası ile favori İzmir Köylerimiz arasında yer alıyor.