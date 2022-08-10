e-kitap’ta KDV kaldırılsın

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, e-kitap, sesli kitap, veri tabanları ve eğitim portallarının satış fiyatında KDV’nin kaldırılması için kanun teklifi hazırladı.

Gürer, çevreci oluşu ve farklı pek çok avantajları göz önünde bulundurularak e- kitapların desteklenmesi ve yaygınlaştırılması gerektiğini belirtti. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni TBMM Başkanlığına sunan Gürer, teknolojik gelişmelerin e- kitap ve sesli kitaba geçişte hızlı bir şekilde gerçekleştiğini belirtti.

TÜRKİYE’DE DE İLGİ GÖRÜYOR

Son yıllarda yurtdışında okuma alışkanlıklarını değiştiren e-kitap uygulamasının, Türkiye’de de büyük ilgi görmeye başladığını anlatan Gürer, “Yer kaplamaması ve yazı büyüklüğünün göz zevkinin göre ayarlanması gibi avantajlı özellikleri tercih edilmesinin ve hızlı kabul görmesini sağlamıştır. Belki en önemli faydası herhangi bir ağacın kesilmesine neden olmamasıdır. Bu sebeple desteklenmesi ve yaygınlaştırılması son derece önemlidir” dedi

Ankara - Recep Gören