En çok turist ağırlayan 4. ülke olduk

Dünya turizminin 2022 yılı verilerine ilişkin UNWTO raporu açıklandı. 2022’de dünya genelindeki turizm hareketliliğinin, pandemi öncesi 2019’un yüzde 34 gerisinde kaldığı görüldü.

Rapora göre, 2022’de dünya genelinde 963 milyon turist seyahat etti. Ülkelere göre sıralamada Fransa 80 milyon ziyaretçiyle birinci, İspanya 71 milyon 660 ile ikinci, ABD 50 milyon 870 bin ile üçüncü sırada yer aldı. Türkiye, ABD’nin ardından 50 milyon 450 bin turistle dördüncü oldu. Raporda, 2022’de turizm gelirleri toplamı 1 trilyon 12 milyar dolar olarak açıklanırken, kişi başı turist geliri ortalaması 1051 dolar olarak ölçüldü. Haber Merkezi

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