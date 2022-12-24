Evliya Çelebi’nin eseri 350 yıl sonra kaleme alındı: “Kudüs Seyahatnamesi” Arapçaya kazandırıldı

Ünlü Türk seyyah Evliya Çelebi’nin “Kudüs Seyahatnamesi” adlı eseri, kaleme alınmasından 350 yıl sonra Arapçaya kazandırıldı.

Evliya Çelebi’nin 1672 yılında yazdığı Kudüs Seyahatnamesi, ilk kez Arap kitapseverlerle buluşturuldu. Kudüs’teki Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, Kudüs Seyahatnamesi’nin tanıtımı için düzenlenen etkinliğe ev sahipliği yaptı. Etkinliğe, katılan Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’nin Müdürü Reha Ermumcu, “Yunus Emre Enstitüsü olarak, Evliya Çelebi gibi dünyaca meşhur bir seyyahın Kudüs Seyahatnamesi’nin 350 yıl sonra Arapçaya tercüme edilmesinden dolayı gururluyuz.” dedi. AA

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