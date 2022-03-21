Fuar coşkusu devam ediyor

Ankara Kitap Fuarı tüm coşkusuyla ve vatandaşların yoğun ilgisiyle devam ediyor.

RECEP GÖREN - ANKARA

ATO Congresium’da devam eden 17. Kitap Fuarı, haftasonu vatandaşlar tarafından yoğun ziyaretiyle devam ediyor. Pandemi tedbirlerine uyan vatandaşlar hem kitap aldı hem de yazarlara kitaplarını imzalatıp sohbet etme imkanı buldu. 200’ü aşkın yayınevi ile sivil toplum kuruluşunun katıldığı bu seneki fuara yoğun ilgi yayınevlerini memnun ederken, kağıda gelen büyük zamlardan sonra kitap maliyelerinin artması satışların fazla olmamasından dert yanıyor. Büyük bir ekonomik kriz yaşayan Türkiye’de vatandaşlar ise kitapları inceleyip daha sonra alma yolunu seçiyor. Her yıl iki sefer yapılan ve 500 binin üzerine ziyaretçiye ev sahipliği yapan fuara yoğun bir ilginin olduğu gözlenirken, fuar 27 Mart Pazar gününe kadar devam edecek. Fuar 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

SEBAHATTİN YAŞAR KİTAPLARINI İMZALADI

Başta Risale-i Nur Külliyatı olmak üzere dinî, siyasî, sosyal, kültürel, eğitim ve psikolojiye kadar pek çok sahada çocuk, gençlik ve aile üzerine çeşitli yayınlarıyla fuara katılan Yeni Asya Neşriyat standı büyük ilgi ile karşılanırken dün de yazarımız Sebahattin Yaşar kitaplarını imzalayarak okuyucuları ile sohbet etti.

KİTAPSEVERLERİ BEKLİYORUZ

Yeni Asya Neşriyat bütün kitaplarını fuara özel fiyatlarla okuyucuya sunarken, Ankara Temsilcimiz Mehmet Kara bütün kitapseverleri Yeni Asya Neşriyat A-706 numaralı standlarına beklediklerini söyledi.