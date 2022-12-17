“Gediz höşmerimi” tescillendi

Kütahya’nın Gediz ilçesinde üretilen höşmerim tatlısı, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle koruma altına alındı.

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Gediz höşmerimi” adıyla tescillenen ürünün, ata yadigarı bir tatlı çeşidi olduğunu söyledi.Niteliği, ünü, yapılışı ve diğer özellikleriyle ilçeyle özdeşleşmiş ürünleri tespit ederek projeler hazırladıklarını belirten Akçadurak, şöyle konuştu: “İlk olarak ‘Gediz güveci’nin coğrafi işaret tescili ile ilgili başvurusunu gerçekleştirip güvecimizi tescil ettirdik. Sonrasında Gediz Ticaret ve Sanayi Odamızca ‘Gediz tarhanası’ ve şimdi de ‘Gediz höşmerimi’ yöresel ürünlerin geleneksellik ve kalite bakımından değerlendirilmesi sonucu TÜRKPATENT tarafından coğrafi işaret almaya hak kazandı.” AA

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