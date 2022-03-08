Göbeklitepe’ye ziyaretçi ilgisi artıyor

Resmî açılışının üzerinden 3 yıl geçen Göbeklitepe’nin 12 bin yıllık geçmişiyle şöhreti, katlanarak artıyor.

Şanlıurfa’da 12 bin yıllık geçmişiyle “Tarihin sıfır noktası” olarak nitelendirilen Göbeklitepe’ye ziyaretçilerin ilgisi her yıl artarak devam ediyor.

Resmî açılışının üzerinden 3 yıl geçen Göbeklitepe’nin şöhreti, katlanarak artıyor. Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Müdürü Celal Uludağ, Göbeklitepe’nin günümüzden 12 bin yıl öncesine tarihlenen avcı ve toplayıcı tarzda yaşam süren insanlar tarafından inşa edilen bir alan olduğunu belirtti. Uludağ, şöyle devam etti:

Özellikle UNESCO Dünya Miras Listesi’ne Göbeklitepe’nin dahil edilmesinin ardından buranın bilinilirliği artarak devam etti. Bu durum ziyaretçi sayılarına da olumlu yansıdı. Özellikle 2019 yılında rekor kırılarak yaklaşık 500 bin kişi Göbeklitepe’yi ziyaret etti. Göbeklitepe, sanal müze uygulamasında yaklaşık 2 milyon kişi tarafından ziyaret edildi.