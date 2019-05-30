Hanedan türbelerindeki ‘puşide’ler yenileniyor

Kütahya Olgunlaşma Enstitüsünde, Osmanlı hanedanına ait türbelerdeki puşideler aslına uygun şekilde yenileniyor.

Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü’nde, Osmanlı hanedanına ait türbelerin sanduka örtülerinin yenilenmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında, puşideler aslına uygun şekilde aylar süren çalışmayla ilmek ilmek işlenip hazırlanıyor. Osmanlı hanedanına ait türbelerdeki Maraş işi puşidelerin yenilenmesi projesine dahil edilen Kütahya Olgunlaşma Enstitüsünde de 3 yıldır çalışma yapılıyor. Projede kurumda görevli 8 kişilik bir ekibin yer aldığını aktaran Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Hatice Gören, halen üzerinde çalıştıkları puşidenin Haziranda tamamlanmasının planlandığını söyledi.

Dönemin orijinalliğine sadık kalınıyor

Bir ekibin, sanduka örtüsünün büyüklüğü, üzerindeki desenlerin yoğunluğuna bağlı olarak bir puşideyi 2 ile 5 ay arasında tamamlayabildiğini vurgulayan Gören, “Dönemin orijinalliğine sadık kalındığı için bazı padişahlarımızın veya eşlerinin sanduka örtülerindeki desenler daha hafif veya daha detaylı, ağır olabiliyor. Bu da sanduka örtüsünün tamamlanma süresini farklı kılabiliyor” dedi.

Şehrin kültürünü belgeliyorlar

Gören, aynı zamanda şehrin kültürünü belgeleme faaliyetlerini de aralıksız sürdürdüklerini ifade etti. Çalışmalar kapsamında zeybek kıyafeti ve kültürü ile iğne oyalarını aslına uygun olarak belgelediklerini de dile getiren Gören, “Kütahya’nın çok kıymetli bir çeyiz sandığı, zengin bir kültürü var, gün yüzüne çıkarılmamış, belgelenmemiş, hiç kimse ile paylaşılmamış. Bizim yaptığımız iş, var olan zenginliği, kültürü sırasıyla gün yüzüne çıkarma çalışması. Afyonkarahisar ve Uşak illerinden de sorumlu olduğumuz için 3 ilin çeyiz sandığındakilerini gelecek kuşaklarla buluşturma çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.