Hanımlar Rehberi’ne büyük ilgi

TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen kitap fuarında Gençlik Rehberi ve Hanımlar Rehberi büyük ilgi gördü.

Hanımlar Rehberi'ni okumak için tıklayınız

Gençlik Rehberi'ni okumak için tıklayınız

TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde 19-27 Şubat tarihleri arasında bu yıl 14.’sü düzenlenen fuar yoğun ilgi gördü. Yüzden fazla yayın evinin katıldığı fuarda Risale-i Nurlar’ın sergilendiği stand Yeni Asya Neşriyat standında ilgi eksik olmadı. Dokuz gün boyunca sabah 10.00’dan akşam 19.00’a kadar stantta gönüllü olarak yer alanların şevki görülmeye değerdi.

Önceki yıllara kıyasla Risale-i Nurlar’a karşı korkunun azalmış olduğunu gördüğümüz fuarda, her yaş aralığından okuyucunun standımızda buluşması dikkat çekti. Çoğunlukla lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan gruplar ilk kez Risale okumaya başlayacağını, hangi kitapları okuması gerektiğini sordu.

Gençlik Rehberi ve Hanımlar Rehberi ise en çok tercih edilen risaleler olması kayda değerdi. Hangisini alacağına karar vermeyip bütün Külliyatı satın alanlar da çok oldu ve özellikle yeni çıkan Cep Boy Külliyatı ilgi gördü.

Destek verdiler

Fuar süresince dikkat çeken olaylardan biri de birkaç hanımefendinin Yeni Asya Gazetesi KHK mağdurlarının hakkını savunduğu için tebrik ve destek için standımıza gelmeleriydi. Hem Yeni Asya vasıtasıyla Risale-i Nurlar’ı tanımış olduklarıbı ifade ettiler hem de standımıza geldiklerinde Risale-i Nurlar’dan ve diğer kitaplarından aldılar. Fuarda ayrıca Kur’ân’ın elmas ve mücevherlerini tanıtmak için de dergi, gazete ve vecizeli sticker dağıtımı yapıldı. Fuarın son günü olan 27 Şubat Pazar günü yoğun ilgi gören Sebahattin Yaşar kitaplarını imzaladı.

ZEYNEF KURUN - ADANA