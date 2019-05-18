Harflerin bestekârı Hattat Hamid Aytaç’ı rahmetle anıyoruz

Harflerin bestekârı olarak bilinen merhum Hattat Hamid Aytaç’ı ölüm yıl dönümünde rahmetle yâd ediyoruz.

Büyük İslâm Hattatı Hamid Aytaç...

18 Mayıs 1982 tarihinde vefat eden Hattat Hamid Aytaç’la Köprü Dergisi’nin Nisan 1982 [sayı: 61] sayısı için yapılan röportajda Hamid Aytaç yazdığı Kur’ân-ı Kerîm’lerin hususiyetleri hakkında şöyle diyor: “En büyük husûsiyeti, bu devirde böyle bir eserin vücuda gelişidir. Bu asırda böyle bir ikinci eser daha yazılmamıştır. Bunu bir tahdis-i nimet olarak söylüyorum. Benim iddiam değildir bu; anlayan herkes böyle olduğunu kabul ediyor. Kur’ân-ı Kerîm’leri yazmaya 1960’lı yıllarda başladım. Tamamlanması birkaç seneyi buldu. Tabiî arada başka işler de yaptım. Yazdığım Kur’ân’lar benim yazımı daha da güzelleştirdi. Birisini Hasan Rıza Efendi’nin Kur’ân’ına göre yazdım. Diğerini ise, baskıda renkli olarak görüldüğü gibi, “Lâfzullah” tâbir edilen Allah ve Rab isimleri alt alta gelecek şekilde tertib edilmiş bir Kur’ân’a göre yazdım.”

En büyük eseri: Tevafuklu Kur’ân

Hattat Hâmid’in halk arasında ‘Tevâfuklu Kur’ân olarak bilinen eserindeki tertip şekli, Bediüzzaman Said Nursî’ye aittir. Bediüzzaman, 1926 yılında Isparta’nın Barla nahiyesinde bulunduğu sıralarda Hafız Osman hattıyla yazılan Kur’ân’ı tetkik etmiş; Allah ve Rab lâfızlarını işaretleyerek Bakara Sûresi 282. âyet sayfa ölçüsü, İhlâs Sûresi de satır ölçüsü alınmak suretiyle berkenar tertibine uygun olarak bir Kur’ân yazılmasını istemiş ve bunun tahakkukunu talebelerine vasiyet etmişti. Hattat Hâmid, mezkûr eserini Bediüzzaman’ın talebeleri tarafından bu ölçülere uygun şekilde yazılan bir örneğe bakarak yazmıştır. (Daha tafsilâtlı bilgi için Bediüzzaman Said Nursî’nin Mektubat isimli eserine bakılabilir.)

Hamid Aytaç kimdir?

Hamid Aytaç (doğumu: 1891, Diyarbakır - vefatı: 18 Mayıs 1982, İstanbul), dünyaca ünlü hattatımızdır. Asıl adı Şeyh Musa Azmi’dir. Bu yüzden “Azmi” imzalı yazıları vardır. Hamid mahlasıyla tanınmaktadır. Yurtdışında ‘Hamid Al Amidi’ olarak da tanınır. Başta Mısır ve Irak olmak üzere dünyanın birçok yerinde yazıları vardır. İstanbul’da da yapılan birçok yeni camide yazıları bulunmaktadır. Ünlü hattatlardan Hasan Çelebi ve Fuat Bașar’ı yetiștirmiștir. 1982’de vefat eden Hamid Aytaç, vasiyeti üzere Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilmiştir.