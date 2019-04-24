Hat mânâya hizmet eder

Türk ve İslÂm Eserleri Müzesi’nde düzenlenen “En Eski Yeni” sergisi’nde konuşan Hattat Mustafa Cemil Efe, hat sanatının manaya hizmet ettiğini vurguladı.

Türk ve İslâm Eserleri Müzesi’nde Hattat Mustafa Cemil Efe, hat sanatının manaya hizmet ettiğini vurgulayarak, dört yıllık çalışmaları sonucunda “En Eski Yeni” sergisini açtığını söyledi.

Sergisinde, tamamı el emeği olan çerçevelerin hikâyesiyle ruhun derinliklerine temas eden eserlerini birleştirdiğini ifade eden sanatçı, “Çerçeveleri yazıya hizmet eden bir iç ruh gibi görmek beni heyecanlandırıyor. Benim gayem, açtığımız bu sergiyle sanata ve insanlığa hizmet etmektir, insanları gülümsetmek ve bir hikâye yazmalarına vesile olmaktır” dedi. Efe, sergide bulunan eserleri özgün çalışmalar olduğunu ifade ederek, “Dört yıllık bir emeği göreceksiniz. Tamamen özgür irademizle ilginç eserler meydana çıkarmaya çalıştık. Farklı konsept olsun istedim. Bundan dolayı bu sergiyi “En Eski Yeni” ismiyle ve “kısmetli çerçeveler” ismiyle sizlere sunuyoruz” diye konuştu.

İslam sanatlarının bir çerçevesi vardır

Hat sanatını rahmetli Prof. Dr. Fevzi Günüç’ten öğrendiğini aktaran Efe, yaklaşık 20 yıldır bu sanatı icra ettiğini dile getirdi. Efe, hocasına duyduğu hürmet sebebiyle Günüç’e ait bir eserin de sergilendiğini aktardı. Serginin açılışına katılan Hattat Ali Kemal Kakan, yazının bir serüven olduğunu ve insanın seyrine benzediğini ifade ederek, “Serginin ismi Kısmetli Çerçeveler. Çerçevelerin bir hülyası vardır içi doldurulmak ister. Yazı bir serüvendir insanın seyri gibidir. Seyr-i sülûkunu tamamlatan serüveni vardır. İslâm sanatlarının da bir çerçevesi vardır, kendi içinde sonsuzdur. Çerçevesini belirleyen Muhammed’dir (asm). O, bize sınır tanır. O da bizim sanatımızın çerçevesidir. Derinlemesine sonsuzdur” şeklinde konuştu. Dünyanın çeşitli ülkelerinden, antika pazarlarından ve özel koleksiyonlardan temin edilen 60’tan fazla eski çerçeve içine yerleştirilen 103 eserin yer aldığı sergi, 28 Nisan’a kadar açık kalacak.

SÜREYYA NUR İŞLER - İSTANBUL