Hatay kitap fuarında imza günü

Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Elite Fuarcılık organizasyonluğunda düzenlenen 3. Hatay Kitap Fuarı tüm hızıyla devam ediyor.

Fuarın ikinci ve üçüncü gününde Yeni Asya Gazetesi yazarlarından Şemsettin Çakır, Yeni Asya Neşriyat standında kitapseverlerle buluştu. Çakır, okuyucularıyla sohbet ederek kitaplarını imzaladı. HBB Fuar Alanı’nda gerçekleşen fuar 29 Nisan’da sona erecek. Fuara özel indirimleriyle Risale-i Nur ve diğer eserleri Hataylılarla buluşturan Yeni Asya Neşriyat, tüm kitapseverleri standına bekliyor. Hatay – Yeni Asya

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